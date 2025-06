Reggiana Boxe, ecco il ‘Punch Van’: "Porterà il pugilato dove non arriva"

Un furgone attrezzato, ma soprattutto una visione: è stato presentato ieri, nell sede di Olmedo S.p.A. a Ghiardo di Bibbiano, il Punch Van, nuovo veicolo della Reggiana Boxe Olmedo pensato per coniugare attività sportiva e progetto sociale. "Questo è un altro tassello per aumentare la nostra presenza a Reggio – ha spiegato il presidente Emiliano Martinelli –. Il Punch Van ci permetterà di intercettare chi oggi ha difficoltà a raggiungerci, e generare veri e propri tour per accompagnare all’allenamento ragazze e ragazzi che altrimenti resterebbero ai margini. È un progetto che si aggiunge ad altre due iniziative sociali attive con la nostra società: il laboratorio d’inclusione sportiva e il progetto Slang. In tutto, sono già una cinquantina i giovani coinvolti". L’idea è nata in casa Reggiana Boxe, ma ha preso forma grazie alla partecipazione di tre realtà imprenditoriali del territorio: Goldenpath, Modulcasa Line e Project Group. A sostenerla con entusiasmo è stato in primis Luca Quintavalli, direttore sportivo granata e CEO di Olmedo: “Non vogliamo solo portare i ragazzi a combattere, ma essere vicini anche a chi sul ring non riesce ad arrivare, non per mancanza di talento, ma per difficoltà concrete di spostamento. Il Punch Van è un’idea semplice ma potente. A guidarlo sarà Michael Galli, il nostro maestro. E spero che altre società seguano l’esempio".