Reggiana Boxe Olmedo. Otto atleti ai tricolori

Trentanove match in 3 giorni, 3 sold-out e 8 qualificati ai campionati italiani. Bilancio eccellente, insomma, per la Reggiana Boxe Olmedo, che ha ospitato in via Flavio Gioia le finali dei Campionati regionali élite valevoli per l’accesso agli assoluti: presenti, tra gli altri, i vertici federali, la campionessa europea Pamela Malvina Noutcho Sawa, l’assessore allo sport Stefania Bondavalli e i vertici della Fondazione per lo Sport.

I risultati. I tre giorni di pugni che hanno animato la casa del pugilato reggiana hanno consegnato infatti 3 campioni regionali élite alla società guidata da Emiliano Martinelli e Luca Quintavalli, che vanno ad unirsi ai già qualificati Dario Campanile, Giacomo Giannotti, Rosalba Marcone, Michel Vescovini e Alfred Commey. A strappare il pass, conquistando il titolo emiliano-romagnolo, sono stati Manuel Cucci, Davide Martelli e Sabri Mouhcine: il primo si è imposto nell’élite 60 kg sovvertendo il pronostico in semifinale, per poi convincere i giudici nel match valevole per la medaglia d’oro al termine di due riprese molto equilibrate, dove la sua precisione ha fatto realmente la differenza; sulla stessa lunghezza d’onda Mouhcine, che nella categoria 54 kg ha fatto valere la sua capacità tecnica e la sua reattività in una finale non scontata. Per chiudere, Davide Martelli (élite 71kg) ha disputato una gara di alto livello contro il modenese Alessio Zannella, che lo aveva già sconfitto una volta, aggiudicandosi in modo assolutamente meritato la contesa.

Gli altri. La corsa verso le finali del torneo si è fermata al sabato per Giuseppe Usai (élite 67 kg) e Raphie Osekwe (élite 67 kg). Il primo è apparso sottotono rispetto al solito, mentre Osekwe ha sofferto la tecnica del campione bolognese che si è trovato davanti. Pierfrancesco Demuru (élite 48kg) esce invece sconfitto in finale dalla sua "bestia nera" ferrarese Gerardo Damiano, incontrato già due volte in passato; Andrea Gerri (élite 86kg) ha condotto un match sul filo del rasoio e nonostante i tantissimi colpi messi a segno è stato sfavorito dagli arbitri.