Reggiana, ‘bulletti’ contro tifosi: provocazioni e tensioni fuori e dentro i “Petali”

Reggio Emilia, 22 febbraio 2025 – Momenti di tensione oggi pomeriggio, subito dopo la partita tra Reggiana e Carrarese. All’uscita dallo stadio, un folto gruppo di tifosi del Gruppo Vandelli è stato preso di mira da frasi provocatorie di un gruppetto di ragazzini, che non hanno trovato di meglio che scatenarsi in sfottò offensivi che non sono affatto piaciuti ai supporters granata.

Ne è scaturito un inseguimento verso il centro commerciale I Petali, dove i “provocatori” hanno cercato riparo, per sfuggire all’ira dei tifosi. Il fuggi fuggi, con inseguimento, non è passato inosservato alle forze dell’ordine in servizio per l’ordine pubblico di fine gara. Gli agenti di polizia coadiuvati dai carabinieri giunti in rinforzo, hanno evitato lo scontro fisico. La “caccia” è continuata anche all’interno del centro commerciale, con la tensione salita alle stelle quando alcuni dei ragazzini sono stati notati e di nuovo inseguiti all’esterno dei Petali, verso via del Chionso.

Nonostante il massiccio intervento delle forze dell’ordine, i tifosi granata hanno continuato a lungo a cercare gli autori delle provocazioni, anche attorno allo stadio, fra la curva Sud e il circolo Pigal, per nulla intenzionati a lasciare impunite le offese ricevute. Con tutte le fasi seguite in modo attento dagli agenti di polizia. Durante la prima fase dell’inseguimento risulta essere rimasta ferita una donna, urtata da uno dei ragazzini in fuga in monopattino, mentre cercava di raggiungere in fretta un riparo al centro commerciale. La donna, rovinata a terra, è stata raggiunta da un’ambulanza per essere portata in ospedale, per medicare traumi che non sembrano gravi. Già tre anni fa nella stessa zona era scoppiata una maxi rissa tra ragazzini e tifosi granata, partita proprio da sfottò e provocazioni del gruppo di adolescenti.

