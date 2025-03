Reggiana C’è una buona notizia Rozzio, bandiera granata, è pronto

Il capitano è tornato. Arriva finalmente una buona notizia sotto il cielo granata: Paolo Rozzio da oggi pomeriggio sarà nuovamente in gruppo con il resto dei compagni per la ripresa degli allenamenti al ‘Villa Granata’ training center. La sua figura si staglia all’orizzonte come un’oasi nel deserto di ottimismo che ultimamente circonda la Reggiana, reduce da una prestazione angosciante con il Cosenza e alla disperata ricerca di uomini veri da cui ricevere risposte concrete, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Il veterano classe ’92 è sceso in campo l’ultima volta lo scorso 10 novembre (Reggiana-Catanzaro 2-2) poi il 27 dello stesso mese è finito sotto i ferri per risolvere quella lesione osteo legamentosa che adesso, 102 giorni dopo, sembra finalmente alle spalle. È chiaro che per rivederlo al top ci vorrà qualche settimana di rodaggio, ma la sua leadership – anche solo all’interno dello spogliatoio – porta in dote un valore inestimabile. Il suo rientro tra i convocati era previsto per il match contro il Sassuolo del 29 marzo, ma a questo punto Rozzio potrebbe anticiparlo, andando già in panchina per il delicato match di domenica, quando alle 15 al ‘Città del Tricolore’ arriverà la Sampdoria.

A tal proposito, i blucerchiati – che sabato hanno fatto 1 a 1 con il Palermo – non avranno a disposizione il centrocampista Akinsanmiro (espulso contro i siciliani) mentre potranno contare sulle motivazioni extra di Coda. Il bomber, andato a segno anche contro i rosanero, al ‘Città del Tricolore’ cercherà di stabilire il record assoluto di marcature in Serie B. Con un altro gol arriverà infatti a quota 135 e supererà Stefan Schwoch. I tifosi granata si augurano ovviamente che l’appuntamento possa essere rimandato il più possibile anche perché la Sampdoria, nonostante i ripetuti cambi di allenatore (via Pirlo per Sottil, poi rilevato da Semplici) e alcuni acquisti di livello (l’ex milanista Niang su tutti) resta comunque nella zona rossa, appaiata alla Reggiana (31 punti a testa).

In ogni caso, senza forzare nulla, il capitano potrà sfruttare anche la sosta per le nazionali (dal 17 al 28) per riguadagnare terreno verso una buona condizione atletica, ed essere tirato a lucido (o quasi) per la volata finale. Dopo l’allenamento di oggi, il programma proseguirà con una seduta domani al mattino, giovedì al pomeriggio e venerdì e sabato al mattino, queste ultime due sessioni saranno chiuse al pubblico, come di consueto. Contro la Sampdoria non ci sarà certamente Sampirisi che nel finale della gara di Cosenza ha rimediato il quinto cartellino giallo e sarà squalificato un turno. Viali ritroverà Gondo (out al ‘Marulla’) mentre restano in diffida Bardi, Meroni, Libutti, Maggio, Portanova, Vido e alla lista adesso si è aggiunto anche Sersanti.