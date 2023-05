Reggiana con cognome tunisino "A Padova le negano una casa"

Non trovi un affitto se hai un nome straniero, anche se sei nata e cresciuta a Reggio, sei cittadina italiana e hai un lavoro regolare. Accade al giorno d’oggi nella civilissima Padova, e la vicenda è stata rivelata e condannata dal sindaco, Sergio Giordani (in foto a fianco). "Ricevo ogni settimana - ha scritto oggi Giordani ai cittadini - molti messaggi e mail di ogni genere: quella che ho letto ieri però mi ha davvero amareggiato molto, perché racconta di una Padova che non è la città che io desidero, e che certamente la maggior parte dei padovani vuole".

Protagonista della vicenda è una giovane donna, nata e cresciuta a Reggio Emilia, che poi si era spostata a Venezia nel 2012, dove nel 2018 ha conseguito una laurea magistrale, ed è ora dipendente dell’Università di Padova. Alla ricerca di un appartamento per stabilirsi nella città del Santo, per viverci con i genitori ha contattato un’agenzia immobiliare, che però le ha opposto un diniego. "Appena ha mostrato il suo documento - racconta Giordani - è stata gelata da una frase inqualificabile e discriminatoria: lei ha un nome straniero, per cui non può far parte della lista delle persone che possono anche solo visitare l’appartamento; però abbiamo delle case riservate agli stranieri. A nulla è servito far notare che lei è italiana, italianissima, nata e cresciuta in Emilia Romagna, che ha un lavoro sicuro a tempo indeterminato. Il marchio della diversità è avere un nome e un cognome stranieri, perché i suoi genitori sono tunisini. E a quanto pare - aggiunge - non è la prima volta che accade". Esprimendo la sua solidarietà "come sindaco e come padre, anche a nome di tutti i padovani per bene, che mai si sognerebbero di discriminare una persona solo perché i suoi genitori sono stranieri", Giordani commenta che "queste cose accadevano in Alabama negli anni ‘50 del secolo scorso, e non sono degne di una città civile ed inclusiva quale è Padova, con una Università che da otto secoli è simbolo di libertà e accoglienza. Quanto accaduto va chiamato con il proprio nome: razzismo. Non è questa la Padova che amo e che conosco, la Padova che è stata vicina a chi era in difficoltà durante la pandemia, la città nella quale sono attive migliaia di associazioni che si impegnano per gli altri in ogni campo".

Il mercato immobiliare con le sue difficoltà, rimarca il primo cittadino "non può giustificare in nessun modo un atto di discriminazione e umiliazione come quello accaduto. A questa giovane donna con genitori tunisini, lavoratrice nella nostra città, e che mi ha scritto di essere italiana e di sentirsi tale ma che non vuole rinunciare alle sue radici, che è giustamente orgogliosa dei suoi genitori, dico di non mollare, perché i padovani non sono così. Le auguro di costruire felicemente qui la propria vita e di sentirsi presto davvero una di noi".