Reggiana, difesa da ripensare. Per Sampirisi infortunio serio

Piove sul bagnato. Anzi, grandina. Già alle prese con l’infortunio di Luca Vido, con il rientro tutto da gestire di Paolo Rozzio e con una classifica preoccupante, la Reggiana adesso dovrà fare a meno di Mario Sampirisi (almeno) per un paio di partite.

Il giocatore si è infortunato al ginocchio nel corso di un allenamento della scorsa settimana e dopo qualche giorno di stop totale, oggi arriverà il verdetto che dirà con precisione quali saranno i tempi di recupero.

Le sensazioni però non sono buone e, come detto, il terzino sarà certamente costretto a saltare la sfida con il Sassuolo e molto probabilmente anche quella successiva con la Cremonese. Questo, a dire il vero, sarebbe il quadro più ottimistico, perché significherebbe comunque poter contare sulla sua esperienza almeno per le ultime sei partite.

Un’ipotesi che però è tutta da verificare anche perché già a inizio stagione Sampirisi aveva avuto diverse problematiche di natura fisica che ne avevano limitato l’impiego.

Per Viali si tratta di un problema di non poco conto perché il difensore siciliano è uno degli elementi più esperti e affidabili della squadra, uno capace anche di far sentire la propria voce sia in campo che in spogliatoio. Il classico profilo da partite importanti e siccome da qui alla fine la Reggiana sarà chiamata ad una mezza impresa, la sua eventuale assenza prolungata avrebbe un peso specifico doppio.

Al suo posto, salvo cambi di modulo, giocherà quasi sicuramente Riccardo Fiamozzi che nell’ultima partita con la Sampdoria ha dato qualche segnale di risveglio confezionando l’assist per il gol di Gondo.

Per l’ex laterale dell’Empoli e del Genoa sarà un’occasione importantissima di riscatto dopo una stagione vissuta con molte ombre e pochissime luci.

Dal campo, per fortuna, arriva anche qualche buona notizia. Manolo Portanova, assente nel primo allenamento della settimana, è infatti rientrato a pieno regime in gruppo. Il centrocampista granata ha smaltito l’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle giornate di domenica e lunedì ed è pronto a scendere in campo.

Lavoro a parte invece per Urso, mentre Vido prosegue nel suo percorso di recupero che si spera possa permettergli di rientrare nella sfida con il Pisa del prossimo 12 aprile o, nella peggiore delle ipotesi, per lo scontro diretto del 21 a Brescia. Attenzione poi ai cartellini gialli, perché sono ben sette i calciatori in diffida: Bardi, Meroni, Libutti, Sersanti, Portanova, Maggio e lo stesso Vido.