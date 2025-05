Reggiana-FeralpiSalò: Ultima Sfida per la Salvezza nei Playout

Ultima chiamata per la Primavera della Reggiana, che si gioca la salvezza nel ritorno dei playout. Alle 15, a Montecchio, i granata ricevono la FeralpiSalò: dopo lo 0-0 di 7 giorni fa in terra bresciana, Paterlini e compagni hanno a disposizione 2 risultati su 3 per confermarsi in categoria, visto il miglior piazzamento rispetto ai rivali al termine della stagione regolare. I ragazzi di mister Turrini sono giunti all’ultimo chilometro di una bella rincorsa, partita dopo metà stagione particolarmente complicata e che ha portato l’ex giocatore di Piacenza e Napoli in panchina al posto di Centurioni: partita dopo partita, la squadra è cresciuta di prestazione e, con tutta onestà, avrebbe meritato di salvarsi direttamente, senza gli spareggi, ma nell’arrivo a pari punti col Padova sono stati i veneti a prevalere, relegando i granata al penultimo posto e costringerli all’appendice degli spareggi. Vietato, comunque, sottovalutare una FeralpiSalò che in 3 precedenti stagionali con la Reggiana non ha mai perso, collezionando 2 pari ed 1 sconfitta, dimostrandosi sempre un avversario ostico da affrontare. La direzione di gara è affidata al fischietto toscano Picardi.

Nella foto: Il difensore Federico Paterlini, classe 2005