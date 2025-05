Reggiana festeggia la salvezza in Serie B e pianifica il futuro tra rinnovi e calciomercato

Con una grigliata in famiglia al centro sportivo ieri la Reggiana ha festeggiato la straordinaria salvezza in Serie B. Certo: il calcio giocato può attendere, ma è già tempo di futuro. Da capire gli sviluppi societari, e a cascata le eventuali conferme di direttore sportivo e allenatore (Dionigi ha il rinnovo automatico vista la salvezza). Poi si metterà mano alla rosa.

PORTIERIIl nodo fondamentale è il futuro di Bardi: il 33enne è in scadenza. In caso di rinnovo si andrebbe con un altro anno con una certezza assoluta, affiancata da Motta che magari potrebbe giocare qualche gara in più (curiosità: ieri ha preso la patente). Sposito completa il pacchetto portieri. Nel caso Bardi non rinnovi, sembra presto affidare già ora la porta a Motta, quindi è facile prevedere l’arrivo di un portiere più esperto da affiancargli, che partirà come titolare e poi alla lunga potrebbero anche giocarsi il posto.

DIFENSORISono attesi i rinnovi di capitan Rozzio (10° anno in granata) e dell’amatissimo Libutti: tutta da vedere per il 31enne Fiamozzi, mentre per Sampirisi si attende solo l’annuncio ufficiale (con la salvezza scatta un altro anno; ricordiamo che starà fermo 4 mesi). Ci sarà Meroni, mentre Nahounou ha fatto intravedere ottime qualità fisiche: da capire se dopo un anno di "apprendistato" possa iniziare a far parte delle rotazioni. Brekalo è in scadenza ma c’è opzione di rinnovo: non si è mai visto tra infortuni e altro. Di proprietà ci sono anche Cavallini (rientrerà dal Lecco) e Stramaccioni (dal Gubbio): il primo potrebbe riandare in prestito, mentre Stramaccioni potrebbe giocarsi qualche carta. Rientreranno alle basi Lucchesi (Fiorentina) e Sosa (Bologna): il primo avrà richieste che potrebbero essere più allettanti di quella granata, ma riaverlo in prestito non sarebbe male.

CENTROCAMPISTIPer Cigarini è concreto lo scenario del ritiro: è prossimo ai 39 anni e non ha mai avuto spazio. Kabashi è in scadenza e potrebbe rinnovare. La certezza è Reinhart; Girma è un punto fermo ma occhio alle offerte. Urso non ha mai avuto spazio: da valutare. Capitolo Portanova: al termine di questa stagione scatta l’obbligo di riscatto dal Genoa con contratto di un anno (e opzione fino al 2027). Potrebbe avere offerte anche dalla Serie A, e il futuro è tutto da scrivere. Sersanti è in prestito dalla Juventus e la ‘Regia’ ha il diritto (e obbligo) di riscatto a certe condizioni: vedremo. Sono prestiti secchi quelli di Kumi, Ignacchiti (ha fatto bene) e Vergara, destinato ad altri lidi. Stulac sarà per un altro anno in prestito dal Palermo: potrebbe essere risolto per un’altra sistemazione.

ATTACCANTIVido è in scadenza è c’è l’opzione per altri due anni, mentre sono ai saluti Pettinari e Destro: su quest’ultimo c’è curiosità. Ha sempre voluto la Serie A, ma è fermo da tanto e non è da escludere un anno a Reggio a pieno regime. Maggio è un jolly, punto interrogativo su Marras (stagione altalenante). Si ripartirà da Gondo, e rientrerà Varela dalla Torres (probabile un altro prestito). I nodi sono molteplici, dal portiere in primis, ma la base su cui ripartire c’è. Prima, però, società e conferme.