Reggiana, il futuro è nelle mani di Motta: "Mi ispiro a Cech, ma devo irrobustirmi"

Impossibile dimenticare il suo esordio tra i professionisti lo scorso 9 agosto, in Coppa Italia, contro il Genoa. Edoardo Motta – portiere classe 2005 di proprietà della Reggiana – si presentò a ‘Marassi’ con un paio di parate da predestinato che gli valsero la palma del migliore in campo della squadra di Viali. Dopo quell’exploit non c’è più stata occasione di rivederlo all’opera, ma adesso è pronto a riprendersi il ruolo di vice Bardi dopo aver superato un fastidioso infortunio alla mano. Marco Bizzarri, il preparatore dei portieri, lo ha già dipinto come ‘il numero uno della Reggiana del futuro’. Ieri è stato presentato ai media in occasione della conferma della partnership di Emilbanca come main sponsor del settore giovanile.

Motta, torniamo alle origini: come nasce la ‘vocazione’ che l’ha spinta a fare il portiere?

"È stata una questione istintiva, non mi piaceva giocare fuori e soprattutto correre (sorride, ndr). Poi da piccolino mentre guardavo le partite rimasi affascinato da Peter Cech che aveva un portamento particolare e indossava l’inconfondibile caschetto".

Com’è arrivata la chiamata della Juventus?

"Avevo 12 anni e fui notato da alcuni osservatori bianconeri che mi fecero fare un provino. Da lì ho fatto 7 anni con loro, poi nel 2019-2020 sono andato in prestito all’Alessandria con l’Under 17, poi al Monza dove ho fatto l’Under 18 e la Primavera e nel giugno del 2023 è arrivata la Reggiana che mi ha voluto fortemente. Quel ritiro a Toano con la prima squadra è stato qualcosa di meraviglioso, uno dei momenti più belli della mia vita".

Assieme al 9 agosto 2024… Cosa ricorda dell’esordio?

"Certo, ovviamente. Non potevo desiderare stadio migliore come ambiente, perché Marassi assieme a San Siro è il mio preferito. Non mi aspettavo ci fosse così tanta gente a vedere la partita, era agosto, la Coppa Italia… E invece quando sono uscito per fare riscaldamento mi è arrivata un’emozione fortissima che per fortuna ha poi lasciato spazio alla concentrazione".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Mi ritengo abbastanza agile tra i pali, mentre devo migliorare nel gioco fuori, sia con il piede sinistro che nelle uscite. Inoltre sto cercando di irrobustirmi, quello forse è il mio punto debole".

Bardi è diffidato e alla prossima ammonizione toccherà a lei, ci sta pensando?

"Diciamo di sì, sto aspettando la mia occasione, ma senza alcuna ansia di togliere spazio a qualcuno. Se ci sarà l’opportunità, bene. Altrimenti sono già contentissimo di aver giocato una partita. Francesco è un grandissimo professionista, gli devo molto per tutti i consigli che mi dà. Sto cercando di apprendere più cose possibili sia umanamente che calcisticamente così come da mister Bizzarri che ha creduto in me fin dal giugno 2023".