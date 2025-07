Reggiana, il primo innesto è Basili. Il trequartista firma un biennale

di Francesco Pioppi

La campagna acquisti della Reggiana si è aperta ufficialmente ieri con l’annuncio di quello che è il primo ‘colpo’ di mercato del nuovo ds Domenico Fracchiolla. Il club granata ha infatti reso noto di aver ingaggiato a titolo definitivo (con un contratto biennale) Damiano Basili, centrocampista classe 2004 proveniente dalla Pergolettese. Il ragazzo si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie C con 5 reti e altrettanti assist, ma al di là dei numeri (comunque buoni) ad intrigare è soprattutto il potenziale. Si tratta di un giocatore ‘atipico’, un trequartista con una struttura importante (circa 192 cm), ma in grado di muoversi con grande coordinazione e imprevedibilità. Nello scacchiere di mister Dionigi agirà probabilmente come uno dei giocatori a supporto della punta centrale e sarà una sorta di vice di Girma e di Portanova. Fracchiolla lo seguiva da tempo, nelle tappe che l’avevano portato prima a vestire la maglia del Parma nel settore giovanile e poi quella della Pro Sesto (17 gettoni e un gol nel 2023-2024). Piede destro, ottima tecnica, a inizio carriera era utilizzato come attaccante poi la sua duttilità l’ha portato a essere impiegato anche come ‘creatore’ di gioco. La Reggiana vorrebbe che diventasse un ‘asset’ esattamente come gli altri ingaggi, già effettuati e solo da annunciare, che riguardano Contè (attaccante esterno classe 2007 dalla Spal), Vallarelli (centrocampista classe 2005 dall’Empoli) e Bozzolan (difensore mancino classe 2004 dal Milan). A queste ‘scommesse’ dovrebbe presto aggiungersi anche una certezza come Massimo Bertagnoli, centrocampista classe ’99 in uscita dal Brescia che dovrebbe costituire uno degli innesti più preziosi: un giocatore ancora giovane, ma che ha già alle spalle 148 presenze in Serie B (8 reti e 3 assist) e che quindi alzerà il livello di affidabilità del ‘roster’ granata. Continuano invece i dialoghi con il Palermo per arrivare ad Aljosa Vasic, talentuoso centrocampista classe 2002 che i rosanero dovrebbero lasciare partire in prestito. Nelle ultime ore pare essersi inserito anche il Cesena (oltre al Padova) ed è possibile che i tempi per un suo arrivo in granata possano dilatarsi. Resta però uno dei principali obiettivi per la mediana e Fracchiolla lo conosce bene avendolo già avuto ai tempi del Lecco.

Sul fronte delle uscite, si registra l’interessamento della Vis Pesaro per Momo Varela, tornato a Reggio dopo il prestito alla Torres la scorsa stagione.