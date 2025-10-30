Reggiana, in difesa c’è ’The Wall’ Magnani. Con lui in campo la squadra non prende gol

Giangiacomo Magnani o, se preferite, ‘The Wall’. Il muro. È l’arma ‘impropria’ di questa Reggiana che – con lui in campo – non ha mai subito un gol. L’asso nativo di Correggio ha giocato la prima da titolare con il Modena completando un percorso di inserimento iniziato nel secondo tempo a Cesena lo scorso 4 ottobre. 213 minuti complessivi (esclusi i recuperi) passati a difendere la porta di Motta (45’ al Manuzzi, altrettanti in casa con il Bari, 33’ a Monza e i 90’ nel derby del Secchia) in cui il classe ’95 ha trasportato la squadra di Dionigi in un’altra dimensione, rendendola sostanzialmente invalicabile.

L’interessato si schermisce: "È un caso. I gol si subiscono per sfortuna, per disattenzione. È un caso, un bel caso".

La sua è una fisicità straripante, contro la quale gli avversari sbattono come se ci fosse un muro di gomma. Ma non solo: letture, leadership e anche qualche apprezzabile ‘cambio campo’ che ad inizio carriera non era certamente la specialità della casa. Lo scorso 4 ottobre Magnani ha compiuto 30 anni ed è nel pieno della propria carriera. La sua muscolatura imponente dopo uno stop così prolungato – in pratica è stato ‘fermo’ dai primi di maggio alla fine di agosto – lo ha costretto ad un inserimento graduale, diciamo pure col contagocce per evitare guai. Parliamo infatti di un atleta di 192 cm per circa 90 kg: una macchina praticamente perfetta, ma che – vista la mole – aveva bisogno di un rodaggio importante. La sua ‘gestione’ continuerà anche nelle prossime partite ed è probabile che sabato ad Avellino si torni ad un impiego ‘part-time’, proprio per evitare un’eccessiva sollecitazione che lo porterebbe a giocare 180 minuti nel giro di quattro giorni. Quando lo vedremo a pieno regime? Diciamo dopo la prossima sosta, prevista per il 15 e 16 novembre, successivamente all’importantissima partita interna con l’Entella (in scaletta l’8 di novembre).

Detto che Magnani è sicuramente l’X-Factor della retroguardia, sarebbe ingeneroso non menzionare anche l’apporto del resto della ‘banda’.

Papetti, per esempio, ha dato tantissimo in un ruolo non suo (è un braccetto di destra che è stato costretto a giocare tantissimi minuti da centrale), Bonetti, all’esordio tra i ‘pro’, è andato oltre le più rosee aspettative dimostrando di poter reggere la categoria; Libutti è stato il solito jolly dal valore inestimabile, facendo sia il braccetto di destra che quello di sinistra (proprio com’è avvenuto nel derby col Modena). Ultimo, ma non per importanza, Edoardo Motta. Il portiere titolare più giovane del campionato (è un 2005) si è sempre dimostrato all’altezza e fin qui le sue prestazioni sono state rassicuranti. Fare complessivamente meglio di così era sostanzialmente impossibile.