Reggiana in emergenza: Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa

Arrivano brutte notizie dall’infermeria dopo gli esami effettuati nelle ultime ore: Vergara si ferma per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro (rimediato in seguito alla gara con la Cremonese) e non ci sarà sabato col Pisa. Non solo: per Sampirisi (trauma osteocondrale al ginocchio destro) sono stati riscontrati lievi miglioramenti, ma sono necessarie altre due settimane per recuperare. Infine, per non farsi mancare nulla, è già finita la stagione di Pettinari: starà fuori 40 giorni a seguito di una lesione muscolare del soleo sinistro (rimediata in allenamento). Non basta il momento difficile a livello di classifica e risultati, ma ci si mettono anche infortuni che si aggiungono a quello di Urso (lesione muscolare del retto femorale destro, dovrebbe rientrare dopo Pasqua). L’assenza di Sampirisi si sta facendo sentire da un po’: la sua solidità ed esperienza mancano alla squadra, e aggiungiamoci anche che nella nuova difesa a tre di mister Dionigi il siciliano sarebbe calzato a pennello. Urso e Pettinari non hanno mai avuto una alto minutaggio ma davano alternative; la tegola che avrà un impatto molto evidente nell’undici titolare è quella di Vergara (scalda i motori un Girma che è migliorato nella condizione fisica): è l’anima della squadra, leader tecnico che, seppur a volte con un po’ di confusione vista la grande voglia di spaccare il mondo, crea sempre scompigli e pericoli. Non a caso è il secondo miglior cannoniere della Reggiana con 5 reti (come Portanova, e una in meno di Vido), e con sei passaggi vincenti è il miglior assistman. Non solo: per lui anche cinque legni, e tantissime occasioni create con i guizzi sulla destra. Con Dionigi la sensazione è che, in questa sorta di 3-5-1-1, potesse essere ancora più centrale e protagonista. Nel comunicato della società granata si legge che il talento campano "sarà sottoposto a trattamento riabilitativo nel corso di tutta la settimana". Niente Pisa per lui (sabato a Reggio, ore 15), e allora nel mirino c’è la delicata trasferta di Pasquetta a Brescia con le rondinelle. Perlomeno non ci sono squalificati: restano in diffida Bardi, Libutti, Meroni, Sersanti, Girma, Portanova, Vergara, Vido e Maggio. Nel Pisa squalificato per un turno il difensore Canestrelli, e a Reggio mister Filippo Inzaghi non sarà affiancato dal vice Maurizio D’Angelo, fermato per un turno. In ogni caso, proprio non ci voleva lo stop di Vergara, tra i migliori in campo con la Cremonese: sabato sarà un match molto importante per la ‘Regia’, di fronte ad una cornice di pubblico che mira al record interno stagionale (11.308 col Sassuolo all’andata). I pisani, infatti, sono pronti a un vero e proprio esodo: a ieri sera erano 3.435 i biglietti venduti, di cui 3.119 per il settore ospiti.