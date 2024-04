Reggiana in vasca. Sarà il decimo hurrà

Appuntamento casalingo, dopo 2 trasferte consecutive, per la Reggiana (28). In via Melato, alle 18,15, arriva Preganziol (13) per la seconda giornata di ritorno di Serie C ed i granata vogliono continuare nella loro marcia, che li vede al momento al vertice con 9 vittorie ed un pari in 10 match finora disputati: anche nell’ultimo match, quello pre-pasquale contro Parma, la squadra di Franceschetti ha dato grande dimostrazione del proprio valore, riuscendo a ribaltare l’inerzia del match dopo aver chiuso a metà gara in svantaggio.

Certo, in una sfida dal pronostico abbastanza indirizzato come quella odierna, i cali di tensione sono il nemico da combattere: di questo cercheranno di approfittare i trevigiani, che all’andata persero 15-11, forti anche di 3 vittorie consecutive alle spalle ottenute con la già citata Parma, col CSS Verona e con Trento.

Nella foto: Giulio Montante