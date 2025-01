Reggiana La beffa non guasta la classifica. Allarme diffidati, otto granata tra i ’cattivi’

I risultati della domenica di Serie B hanno lasciato sostanzialmente invariata la situazione di classifica della Reggiana, nonostante la sconfitta arrivata solo al centesimo minuto di Salerno per 2-1: Bardi e compagni sono quattordicesimi con 25 punti, sempre a +4 sui playout (e -4 dai playoff).

Ieri, infatti, il Sudtirol aveva la possibilità di salire a 22 punti (e quindi la Reggiana sarebbe stata a soli 3 punti dai playout), ma proprio al "Città del Tricolore" ha perso col Sassuolo con un pirotecnico 5-3. Al 54’ gli altoatesini erano avanti per 2-1 (gol di Odogwu e Pyythia, per i neroverdi Berardi), ma dal 55’ ecco la rimonta sassolese con Doig, Boloca, Lauriente e Volpato (Pietrangeli per i biancorossi).

Le altre gare: solo 0-0 tra Catanzaro e Pisa, netto 4-0 dello Spezia sul campo della Carrarese (doppietta di Francesco Pio Esposito, e gol di Kouda ed Elia), e vittoria per 1-0 del Palermo sulla Juve Stabia. A proposito del Palermo: i siciliani sono i prossimi avversari della Reggiana, e arriveranno in Emilia domenica, con fischio d’inizio alle ore 15 al "Città del Tricolore". Decisivo per i rosanero il gol del francese Le Douaron, attaccante preso per ben 4 milioni dal Brest e fino a poco fa il grande flop del Palermo. È cambiato il trend: 4 gol nelle ultime cinque. Il Palermo, con tre vittorie nelle ultime cinque, si è rilanciato e ora è quinto con 30 punti: un avversario in salute, che sta anche sondando il mercato su più fronti. Uno dei nomi in orbita rosanero è un difensore che a Reggio conosciamo bene: Alessandro Marcandalli del Genoa.

Le due società stanno trattando e si sta cercando di chiudere l’accordo (su di lui, però, c’è il Venezia in Serie A).

In ogni caso, a proposito di difensori, mister William Viali ritroverà Lucchesi, che si prenderà il suo posto nella linea a quattro al fianco di Meroni (che rimane, con Carissoni del Cittadella, l’unico giocatore di movimento della B ad aver giocato ogni minuto di queste 22 giornate).

Lo stesso Viali rientrerà in panchina, dopo il turno "in punizione" dopo il rosso del match col Bari.

Da un rosso all’altro: nemmeno il tempo di rientrare dalla squalifica per il giallo preso da diffidato che Ignacchiti sarà costretto a fermarsi nuovamente. L’espulsione di Salerno gli farà saltare il Palermo: potremmo, quindi, rivedere Portanova mezzala con Maggio più avanzato. Non sono da escludere le soluzioni con Marras o Kumi, che ha fatto il suo esordio sabato (come Sosa) mettendo in mostra già corsa e muscoli.

C’è l’allarme diffidati, anche se a girone di ritorno iniziato è abbastanza normale: la lista vede otto nomi, cioè Bardi, Sampirisi, Meroni, Marras, Portanova, Reinhart, Vergara e Gondo. In caso di giallo, si salterebbe la prossima (dopo il Palermo c’è la trasferta di Bolzano col Sudtirol, domenica 2 febbraio).

La sconfitta di domenica brucia, ma la Reggiana ha giocato la sua gara ed è stata punita da episodi e alcuni errori individuali. Il cammino può riprendere con fiducia.