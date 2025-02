Reggiana L’analisi di Girma: "Sbagliamo l’ultima scelta"

Il primo flash era arrivato a Cremona, con il colpo di tacco che ha innescato il raddoppio di Vido, ma è contro il Frosinone che Natan Girma – ieri ospite di Ceramica Rondine, nuovo sponsor di maglia – è finalmente riuscito a fornire una prestazione continua, abbinando qualità (che non gli è mai mancata) e quantità (che invece a volte latita). Adesso serve ‘soltanto’ qualche gol per aiutare la Reggiana in questa lunga volata per la salvezza.

Girma, innanzitutto a che livello siamo dal punto di vista fisico? A Frosinone è sembrato in crescita.

"Sono vicino al 100%. Ora manca solo la continuità nel giocare partita dopo partita per essere al meglio".

Dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso aprile a Venezia sembrava potesse tornare già durante il ritiro e invece il suo rientro è slittato di diversi mesi: cos’è successo?

"Non molte persone lo sanno, ma quest’estate ho dovuto fare un intervento per una ‘sport ernia’ che mi ha tenuto fuori per cinque mesi, con due volte in sala operatoria. Questo ha rallentato molto il mio ritorno. Nella mia testa, pensavo di tornare per il ritiro, ma alla fine sono tornato a settembre. Pensavo di rientrare come un supereroe, ma c’è un percorso da seguire e ci vuole tempo. Ero impaziente, ma il mio corpo mi ha detto di stare tranquillo e prendermi il mio tempo".

Ora però il peggio sembra essere alle spalle…

"Sì, sto meglio, decisamente meglio. Più giochi e più fai progressi. Basta che mi butti in campo e sono contento. La mia gioia la trasmetto con le mie giocate, è il calcio che fa divertire chi viene a vederci e che diverte anche me. Da piccolo ammiravo i giocatori che facevano queste giocate di fantasia".

Tornando a Frosinone, nel primo tempo avete giocato bene, ma nel secondo avete mancato il colpo del knock out: è questo il limite più grande di questa Reggiana?

"Dal mio punto di vista, sbagliamo spesso l’ultima scelta. Dobbiamo migliorare molto su questo perché fa la differenza e ci mette in condizione di fare gol. Sul resto direi che c’è poco da aggiungere".

Domenica si è spostato spesso anche a destra. Segue alcune direttive del mister o ha libertà di movimento?

"Provo a leggere gli spazi e andare dove il gioco mi chiede. Nel secondo tempo contro il Frosinone ho finito da punta, quindi avevo più libertà di movimento".

Quello di centravanti è un ruolo che pensa di poter fare?

"Dipende da come gioca la squadra. Può essere un ruolo ingrato, ma io amo raccordare il gioco e dipende da cosa chiede il mister".