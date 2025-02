Reggiana L’attacco non punge da un mese. Tocca ai centrocampisti travestirsi da bomber

Sgombriamo subito il campo dalla teoria ‘I gol si pagano’ che va per la maggiore nell’ambiente granata e che starebbe a significare che la Reggiana, avendo un budget ridotto, non può permettersi un attaccante prolifico.

La Juve Stabia, per esempio, ha pescato Adorante (12 reti) a gennaio 2024 dalla Triestina, il Cesena si è costruito in casa Cristian Shpendi (10), il Mantova neopromosso si è affidato all’esperienza di Mancuso (8) e pure il Cittadella, con Pandolfi a quota 6, ha un profilo ‘fai da te’ che ha fatto più reti degli ‘avanti’ granata.

La verità è che per la seconda stagione consecutiva dal mercato non è arrivato un centravanti in grado di finalizzare la manovra, più o meno sempre discreta, che la squadra riesce a mettere insieme. Una parte consistente del tesoretto estivo è stato speso dal ds Pizzimenti per Stulac e Marras che sono ormai comparse sbiadite. In queste due operazioni è stato forte anche l’input del mister che poi si è accorto, purtroppo solamente cammin facendo, che in quei ruoli la squadra gira meglio con altri interpreti.

Adesso iniziano a suonare gli allarmi. In croce questa volta ci è finito Gondo che si è divorato un’occasione colossale davanti a Cerofolini, ma la ‘colpa’ non è soltanto sua, se non in questo caso specifico. Il vuoto è infatti a monte delle scelte che sono state fatte in sede di mercato, perché oggi l’attaccante ivoriano – che non segna dal 21 dicembre – è completamente a terra, svuotato anche di quell’energia che lo ha sempre contraddistinto. Viali però non può farlo riposare perché dietro a lui non c’è praticamente nessuno. Pettinari è infatti ancora fermo ai box per un problema muscolare e Vido, comunque il più produttivo in relazione ai minuti giocati (4 reti e 2 assist in 675 minuti), non ha le caratteristiche adatte per il tipo di gioco che piace fare a questa Reggiana (aggressione alta e ripartenza veloce).

Il risultato è che in questo momento si segna col contagocce e bisogna sempre sperare che Vergara, Portanova o Sersanti (centrocampisti o al massimo trequartisti) si travestano da ‘bomber’ e colmino le lacune che ci sono in rosa. L’ultimo gol siglato da un ‘attaccante di professione’ risale ad un mese fa (18 gennaio, Vido con la Salernitana) e negli ultimi sessanta giorni ne è arrivato soltanto un altro (il 21 dicembre Gondo a Cittadella). Vista questa difficoltà, l’unica possibilità è continuare a coinvolgere gli incursori e sperare che anche Girma, apparso in crescita, si sblocchi al più presto. Una volta strappata la salvezza si tireranno le somme, sperando poi che si faccia tesoro degli errori commessi.