Reggiana, nessuna distrazione. Scontro diretto, bisogna vincere

Nel corso di un’annata sportiva ci sono delle partite che hanno un peso specifico enorme e quella di stasera, contro il Cosenza, è senza dubbio tra queste. La squadra di Alvini è attualmente al penultimo posto con 7 punti, ma la classifica è stata zavorrata da una penalizzazione di 4 lunghezze per illeciti amministrativi. I calabresi, sul campo, hanno sempre lottato con tenacia e lo faranno anche oggi. Occhio dunque alla trappola, perché capitan Micai e compagni– pur avendo contenuti tecnici inferiori rispetto ai granata – proveranno a fare lo sgambetto alla truppa di Viali, reduce dallo scivolone di Palermo. Un match – quello del ‘Barbera’ – che ha visto i granata in partita solo fino al primo gol di Gomes (arrivato al 15’ dopo un fallo di mano solare, ma non ravvisato dall’arbitro Massimi…) mentre nella ripresa i cambi effettuati non hanno dato la scossa necessaria. A partire dalle 20,30 servirà la miglior versione possibile della Reggiana che assomiglia molto a quella apprezzata con il Frosinone (piegato 2-0 con doppietta di Vido) e che tra le mura amiche ha ottenuto 8 dei 12 punti messi fin qui in cassaforte.

Il ‘Città del Tricolore’ deve diventare un fortino, guai a lasciare campo alle scorribande di quelle squadre (com’era il Frosinone e come sarà il Cosenza) che lotteranno per non retrocedere. Trattasi, in poche parole, di uno scontro diretto da vincere, ma soprattutto da non perdere. In nessun modo.

Vedremo probabilmente un po’ di turnover, con Girma che partirà dalla panchina per fare spazio e Portanova e Fiamozzi che dovrebbe cedere il posto a Libutti. I dubbi sono molteplici anche in mezzo al campo, dove Reinhart potrebbe scalzare Stulac mentre Vergara cerca una maglia da titolare (magari al posto di Ignacchiti, con Marras che gli copre le spalle e viceversa).

Tra le certezze c’è Luca Vido, l’unico centravanti affidabile della formazione granata che sta finalmente trovando gli spazi che merita. Visti gli infortuni di Gondo e Okwonkwo (il verdetto arriverà stamattina, ma sarà out alcune settimane) anche il redivivo Pettinari potrebbe tornare utile. D’altronde sono gli unici due giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra in Serie B e certi numeri non mentono.

Il Cosenza in retroguardia non avrà Hristov, squalificato, ma dovrebbe recuperare Camporese. Numeri alla mano, l’attaccante più pericoloso degli avversari è Fumagalli (3 reti), ma attenzione anche all’ex Mazzocchi e alla verve di Ciervo. Alvini non vince dal 15 settembre (2-1 alla Sampdoria, poi tre pareggi e due sconfitte), ma il trainer ha trasmesso carattere e organizzazione in una situazione societaria e ambientale non facile. Occhio alla trappola.