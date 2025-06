Reggiana Nuoto da applausi. Colimodio e Siligardi, due ori a testa

Nathan Colimodio e Eva Siligardi fanno doppietta ai campionati nazionali estivi Uisp andati in scena a Riccione. I due giovani atleti della Reggiana Nuoto si prendono la copertina nella kermesse tricolore, col primo che conquista l’oro nei 50 rana e nella doppia distanza nella categoria Esordienti A, mentre la seconda fa suoi i titoli nei 50 e nei 100 dorso della medesima categoria. Bene anche le staffette: ragazzi e ragazze hanno portato a casa il primo posto nella 4x50 mista, mentre a livello maschile sono arrivati i bronzi nella 4x50 mista e 4x50 stile libero. Tra gli altri podi, quelli di Felipe Roldan Garcia, argento nei 100 e bronzo nei 50 rana, e quelli di Nicola Della Grotta, bronzo nei 100 e argento nei 50 rana.

"Sono stati quattro giorni intensi e pieni di emozioni - commenta il tecnico cittadino Emanuele Copparosa - che hanno visto collaborare piccoli e grandi divertendosi tutti insieme, il miglior modo per crescere nello sport e nell’unità di squadra. Un grazie alle famiglie per la fiducia e ai nostri allenatori per il loro impegno, complimenti a tutti i giovani atleti".

La Reggiana si è classificata al 24esimo posto della gara a squadre su 91 partecipanti, mentre nella classifica riservata agli Esordienti A è arrivato un ottimo quinto posto. Negli Esordienti B Gabriele Marangoni è quarto nei 100 dorso, mentre Stefano Piccirilli è quinto nei 100 farfalla; negli Esordienti C, infine, settima piazza per Alice Ioti nei 50 dorso e quinto per Federico Iemmi nei 50 farfalla.