Reggiana, occhio agli esperti lupi irpini. L’Avellino ha tanti big e fame di vittorie

Altro giro, altri numeri che ci aiutano a capire che partita potrebbe essere quella di domani ad Avellino (ore 12.30). Intanto spicca un dato: sono trascorse dieci giornate in Serie B, e soltanto per la seconda volta in questo avvio la Reggiana sfiderà un avversario che, secondo le cifre di "Transfermarkt", ha un valore di mercato inferiore. La rosa granata vale 16 milioni, mentre quella degli irpini circa 200mila euro meno. Solo il Sudtirol valeva meno della Reggiana, tutti gli altri avversari di più. Ecco, però, subito l’interessante contraddizione: se guardiamo al monte ingaggi (comprensivo di giocatori, staff tecnici e direttori sportivi): l’Avellino supera e di tanto i granata, con una spesa di quasi 14 milioni e mezzo a fronte dei quasi 9 granata. Una parte di questo divario arriva anche dalla differente età media delle due formazioni: esperti i biancoverdi con 27,5 anni di media, mentre più giovane la Reggiana con 25,2. Una spiegazione può essere dettata dal fatto che alcuni profili esperti come Insigne, Lescano, Biasci, Panico e Favalli abbiano ingaggi importanti ma un valore di mercato non esorbitante.

Andando al campo, l’Avellino ha alternato risultati inaspettati contro delle big, e altri più deludenti. Dopo la sconfitta all’esordio a Frosinone, ha inanellato una striscia di ben sei partite di fila senza perdere. In questi match c’è una grandissima vittoria interna per 2-1 col forte Monza, nonché un "pazzo" successo per 4-3 a Carrara giocando per oltre un’ora in dieci. Poi, però, in casa c’è uno 0-0 contro il fanalino di coda Mantova.

I lupi non vincono da cinque partite (l’ultima il 2-0 sull’Entella del 27 settembre), mentre i ragazzi di Dionigi ne hanno vinte ben tre nelle ultime quattro. I biancoverdi hanno solo 2 punti in meno della Reggiana che è settima in zona playoff, ma c’è un altro dato curioso: l’Avellino ha già sfidato tutte le altre tre neopromosse (vittoria con Entella, pari a Padova e Pescara), mentre per la Reggiana proprio questa sarà la prima sfida contro una squadra che lo scorso anno era in C.

Da tenere d’occhio Biasci e Russo, migliori marcatori dei campani con 2 reti a testa, mentre tra i granata ci sono sempre Portanova e Tavsan a 3 ciascuno. Marras re degli assist granata (3), al pari di Sounas (3).

Cartellino facile per lo stesso Marras, per Papetti e Simic (3 a testa), col croato che nell’ultimo turno ha segnato il primo gol di testa per i suoi ed è pure il più impiegato dal tecnico Biancolino (766 minuti in campo, Portanova meglio con 860), oltre che anche il più alto dei suoi, un armadio difensivo di 195 centimetri.

Un paradosso nei cartellini: le due squadre sono, col Catanzaro, le tre più "buone" a livello di numero di falli commessi, ma l’Avellino ha già rimediato ben 4 espulsioni.

La Reggiana zero e, anzi, va ricordato che già ben 4 avversari dei granata sono inciampati in un rosso.

Il "Partenio" (erba sintetica) sarà una bolgia: sono ben 7.140 gli abbonati avellinesi (meglio solo Samp, Palermo e Cesena), con una media interna di quasi 10mila spettatori.