Reggiana, oggi la vittoria vale doppio

In teoria tutte le vittorie valgono tre punti, ma in realtà ce ne sono alcune che valgono ‘doppio’. Sono quelle che arrivano negli scontri diretti, indigesti alla Reggiana che nella zona calda della classifica si è garantita questo vantaggio solo con il Frosinone (un successo e un pareggio) e con il Mantova (identico score). In una stagione in cui probabilmente tra inferno (playout) e paradiso (salvezza) balleranno un paio di punti o poco più, non sono dettagli. Bando alla poesia, sotto con la prosa: oggi i granata devono portare a casa una vittoria. Il ‘come’ non conterà assolutamente nulla, al risultato ci si può arrivare anche al 97esimo con un autogol di stinco, ma il bottino pieno adesso è un’urgenza, una necessità. La Carrarese è la squadra che in trasferta ha raccolto meno di tutte (appena 6 punti in 13 partite) e dopo 26 giornate si tratta ormai di tendenze consolidate, in cui bisogna necessariamente ‘infilarsi’. All’andata finì a reti inviolate al termine di una delle prestazioni più desolanti della stagione, adesso però la Regia ha trovato un’altra identità e molte più certezze anche se purtroppo non è mai riuscita a decollare. Appena quattro punti nelle ultime cinque disegnano una media (0,8) che non basterebbe a salvare la categoria. È difficile stimare una quota che possa mettere al riparo dai guai, ma bisognerà verosimilmente arrivare attorno alle 41-42 lunghezze.

Viali anche oggi dovrà fare di necessità virtù, perché a centrocampo non avrà Reinhart (squalificato) mentre in difesa mancherà Lucchesi, uscito anzitempo a Frosinone per un problema al flessore e non ancora recuperato. Al posto del play argentino dovrebbe giocare Kabashi, mentre per la retroguardia si scalda l’uruguaiano Sosa che era alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, ma stringerà i denti.

La novità sarà soprattutto in attacco, con il trainer che sembra intenzionato a lanciare Girma da ‘falso nueve’ al posto di Gondo, piombato in un tunnel di negatività pericoloso (ultimo gol il 21 dicembre a Cittadella). Per fortuna Portanova sarà in campo dal primo minuto così come Vergara; i due ‘scugnizzi’, assieme a Sersanti, sono il valore aggiunto di questo collettivo che dovrà prestare attenzione anche ai cartellini gialli con ben sei uomini in diffida (Bardi, Sampirisi, Meroni, Portanova, Maggio e Gondo).

La Carrarese, in cui militano gli ex Fontanarosa e Melegoni, viene da una vittoria sulla Salernitana (3 a 2), ma era reduce da cinque sconfitte consecutive ed è un punto davanti ai granata (30 a 29). Un sorpasso, oggi, darebbe spinta alla classifica ed energia positiva per affrontare al meglio la prossima missione in Calabria, con i granata che affronteranno prima il Catanzaro (domenica 2) e poi il Cosenza (venerdì 7). Il calendario diventerà poi via via sempre più complicato (Sampdoria, Sassuolo, Cremonese, Pisa…) quindi è il momento di cambiare passo e raccogliere. Carpe diem.