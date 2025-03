Reggiana, ora conta la motivazione. Almeno dieci punti o addio Serie B

Bonus finiti, adesso o si cambia marcia per davvero oppure si torna in Serie C. Con la sconfitta al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza e i successivi risultati degli altri campi, la Reggiana è ad un passo dal baratro. I granata sono infatti scivolati al quindicesimo posto e sono fuori dai playout solo in virtù dello scontro diretto favorevole con la Sampdoria, anch’essa a 31 punti così come il Brescia. Come in un thriller scritto a tavolino, domenica al ‘Città del Tricolore’ arriveranno proprio i blucerchiati, ma è il calendario che – a questo punto – va osservato nella sua interezza.

Alla fine della regular season mancano ancora 9 giornate e - con la quota salvezza ipotizzabile tra 41 e 42 punti - significa che la Reggiana, d’ora in poi, ne dovrà raccogliere 1,2 di media ad ogni incontro. Come? Dove? Quando? Ormai vale tutto, nel senso che ogni partita ha una propria storia e la Serie B – da sempre imprevedibile – diventa ancora più indecifrabile in questa fase in cui spesso le motivazioni fanno la differenza, più dei valori tecnici.

I granata potrebbero avere dalla loro parte il ‘fattore casa’ visto che 5 di questi 9 incontri si giocheranno davanti al pubblico amico dello stadio ‘Giglio’, ma si potrebbe dire 6, dal momento che una delle ‘trasferte’ sarà con il Sassuolo. Il primo di questi match casalinghi arriverà, come detto, già domenica prossima alle 15 con la Sampdoria, poi dopo la sosta ci saranno appunto i neroverdi (venerdì 29 alle 19,30), il 4 aprile alle 20,30 arriverà la Cremonese, il 12 alle 15 il Pisa, il 25 alle 15 il Cittadella e il 4 maggio lo Spezia.

In mezzo a queste gare avremo la trasferta a Brescia (lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 15), al ‘Braglia’ di Modena (primo di maggio) e poi l’ultima giornata a Castellammare di Stabia. Se la situazione non fosse così angosciante, ci verrebbe da dire che forse per la Reggiana questo calendario non è nemmeno così male, perché – con le dovute proporzioni - sta facendo meglio con le squadre della parte sinistra della classifica (Cremonese, Palermo, Catanzaro…) anziché con le dirette rivali. Mettendo da parte per un attimo analisi più approfondite (per quello ci sarà tempo a fine stagione e il focus andrà ovviamente anche fuori dal rettangolo verde…) al popolo granata non resta che fare quadrato, continuando a sostenere la squadra con il calore che i circa 10mila tifosi non fanno mai mancare nelle gare interne. Avanti di questo passo si torna a Pontedera e senza nemmeno passare dai playout. ‘Fuori gli attributi’ canterebbero, appunto, i tifosi.

