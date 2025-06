Reggiana: Passione e Numeri da Serie A per i Tifosi in Trasferta

La grande passione dei tifosi della Reggiana verso l’amata squadra granata non è di certo un segreto, ma il tutto è certificato dai numeri. "Stadiapostcards", il noto sito di dati sulle presenze negli stadi ha pubblicato un’interessante statistica: la media di presenze dei tifosi di ogni squadra italiana di Serie A, B e C in trasferta nella stagione appena conclusa. La Reggiana si attesta al 24° posto tra tutte le 100 squadre professionistiche: sono 672 i tifosi reggiana presenti in media nei settori ospiti in giro per gli stadi d’Italia. Aerei, treni, bus, auto: non ci sono limiti per questo amore. Menzione d’onore per Sambenedettese e Ancona, uniche due di Serie D in questa speciale classifica (la prima al 29° posto e la seconda al 43°), che portano quindi il totale delle squadre esaminate a 102. Dominano le big di Serie A: Juventus che guarda tutti dall’alto con 2450 tifosi in trasferta di media, poi ecco Inter, Roma, Napoli, Milan, e ottima sesta piazza per il Genoa. Poi via via tutte le altre, e la prima di Serie B è il Catanzaro al 12° posto con 1019 tifosi in trasferta di media, seguito da Pisa, Salernitana e Bari. Poi ancora Serie A con Torino, Parma e Atalanta, e di nuovo la B col Palermo al 19° posto (886 tifosi). Chiude la top 20 l’Hellas Verona con 872 tifosi. Poi Mantova, Padova (22° posto, la prima in Serie C con 718 tifosi), Brescia e la nostra Reggiana.

Il popolo granata si mette alle spalle tante piazze più grandi e che hanno respirato categorie migliori negli ultimi anni. Subito dietro c’è il Vicenza in C con 642 tifosi, ed è alle spalle anche la Sampdoria con 623 supporters di media in trasferta. Dietro il tifo granata anche quello dei cugini del Modena: 610 tifosi. Pure una squadra abituale da decenni in Serie A come l’Udinese è alle spalle: bianconeri con 546 tifosi di media fuori casa. Anche il Venezia, che ha giocato in A, è dietro con 530 tifosi, e stesso discorso per il Cagliari che è al 35° posto con 504 tifosi di media in gare esterne. Guardano la targa dei tifosi granata, rimanendo alle squadre di Serie A, anche gli appassionati di Monza (42° posto con 333), ed Empoli (44° posto con 285, la peggiore di Serie A). Il Sassuolo, che ha vinto la Serie B, si trova al 49° posto con 228 tifosi. Chi chiude la graduatoria? Al posto numero 102 c’è il Renate con nemmeno un tifoso in trasferta di media: 0,1, e stesso discorso per la penultima Virtus Verona con 0,6. Poi Alcione con 2 così come l’Arzignano, chiaramente tutte in Serie C.

Tolta la terza serie, la peggiore è il Sudtirol: posizione numero 77 con 65 tifosi in trasferta di media. Insomma: numeri praticamente da Serie A per la Reggiana, anzi, pienamente da massima serie. Sotto questo aspetto la città di Reggio sarebbe prontissima al più importante torneo d’Italia, e anzi chissà quanto crescerebbero i numeri in trasferte come l’Olimpico di Roma o San Siro in Milano. Già negli abbonati i granata sono sempre "da playoff" in Serie B, e anche lontano da casa la musica non cambia. Specifichiamo che questi dati escludono playoff e playout, e chiaramente i numeri sono condizionati da diverse variabili come le trasferte vietate, le limitazioni di vendita di biglietti per una squadra ma non per un’altra (tra rivalità e valutazioni di ordine pubblico), ma nonostante tutto si può dire che ciò che dice questa ricerca sia inerente a quanto si vede sugli spalti d’Italia: il cuore granata c’è e pulsa forte come non mai dalla Sicilia alle Alpi.