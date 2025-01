Reggiana, per la difesa ecco Sosa. Via Okwonkwo, si punta su De Luca

La Reggiana sblocca il mercato e ha in canna il doppio colpo. In difesa è in arrivo Sosa dal Bologna, mentre in attacco dopo la cessione di Okwonkwo al Cittadella, punta forte su De Luca della Cremonese.

La priorità è rinforzare il pacchetto arretrato: in dirittura l’affare Joaquin Sosa, centrale uruguaiano di proprietà del Bologna, reduce da un’esperienza in Mls (Major League Soccer, la massima serie americana) dove ha vestito la maglia del Cf Montreal. La trattativa è all’atto finale e se non ci saranno intoppi dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni già tra oggi e domani. Il classe 2002 mancino (189 centimetri per 80 kg) ha all’attivo anche 10 presenze in Serie A nella stagione 2022-2023, di cui sette da titolare, sotto la gestione Thiago Motta. Poi il prestito alla Dinamo Zagabria, ma qui non ha trovato spazio e si è trasferito in Canada nel gennaio 2024, dove si è rilanciato giocando 19 partite, l’ultima lo scorso 20 ottobre contro il New York City Fc. Dopo una breve pausa ha fatto ritorno al Bologna, agli ordini di mister Vincenzo Italiano e ora è pronto per i granata. La Reggiana, in ogni caso, non si fermerà per la retroguardia perché – complice il lungo infortunio di capitan Rozzio e un Nahounou ancora non all’altezza – non vuole più correre rischi. Così nei prossimi giorni dovrebbe andare in porto anche l’ingaggio di Francesco Coppola, promettente difensore del Pisa, attualmente in prestito alla Vis Pesaro (Serie C). Il classe 2005 sta facendo bene (17 presenze e 3 gol).

Per il reparto avanzato invece, nelle prossime ore, a meno di clamorosi dietrofront terminerà dopo un anno la parentesi granata del 26enne nigeriano Orji Okwonkwo che arrivò proprio dal Bologna, ma senza mai davvero sfondare: è ufficiale il passaggio al Cittadella. A questo punto il ds Pizzimenti punta forte su un vecchio pallino: Manuel De Luca, classe ’98, della Cremonese, con la speranza che possa aggiungere gol pesanti per la salvezza. La trattativa sta decollando e potrebbero esserci novità ad ore.

Emergenza rientrata, invece, per quel che riguarda il discorso portieri visto che Alex Sposito ieri ha ottenuto l’ok dai medici per tornare ad allenarsi dopo alcuni accertamenti clinici. Il baby Motta – ancora ai box per una frattura alla mano sinistra – potrà quindi riprendersi con calma e la Reggiana non sarà costretta ad ingaggiare un portiere ‘a gettone’ per non avere il solo Bardi a disposizione. Ieri, inoltre, è tornato in gruppo anche Luca Cigarini dopo lo stop per il problema muscolare accusato a fine novembre e anche Natan Girma sembra essere sulla via del ritorno. "Gli accertamenti strumentali – si legge nella nota del club – hanno certificato il buon esito della riabilitazione". L’orizzonte appare più sereno rispetto a qualche settimana fa.