Reggiana piegata dal Modena: "Ma le indicazioni sono positive"

REGGIANA 7 PENTA MODENA 8

REGGIANA: Sirianni, Rozzi, Esposito, Roldan Garcia, Lepore, Croci, Curti, Bartoli, Bussei, Boccedi, Magnani, Alberi, Falanga, Borrelli. All. Franceschetti.

PENTA MODENA: Bertesi, Montante, Sorbini, Cojaccetto, Montecchi, Lorenzoni, Melloni, Andrè, Gavioli, Gandolfi, Righetti, Stefani, Cavazzoni, Bouchichane. All. Selmi.

Reti: Lepore (2), Algeri, Magnani, Borrelli, Roldan Garcia e Curti (R); Righetti (2), Andrè (2), Montante (2), Cojaccetto, Gandolfi (M).

Parziali: 1-2, 3-2, 5-7.

Stop interno per la Reggiana (9), che interrompe una striscia di 3 vittorie consecutive cedendo in casa contro la capolista Modena (13). Una gara in altalena, soprattutto nei primi due quarti, con gli ospiti avanti in avvio prima del 3-2 siglato da Magnani che segna il giro di boa; è il 2-5 del terzo periodo a fare da spartiacque, poi i padroni di casa provano a rimontare ma si fermano a -1. "Sono deluso dal risultato perché potevamo e volevamo vincere. Mi soddisfa, tuttavia, la prestazione contro un avversario che in questo momento ci è superiore e ha un importante bagaglio di esperienza a disposizione, oltre a rotazioni più lunghe" spiega il tecnico granata Franceschetti. "Avevo detto ai ragazzi che questa era la gara della consapevolezza, che ci avrebbe potuto dire o meno se questa Reggiana è in grado di lottare per i piani alti della classifica di Serie C, nonostante un’età media molto verde: al termine di un match deciso dagli episodi la risposta è affermativa".

La Reggiana, al secondo stop stagionale dopo il kappao dell’esordio con la Persicetana, scivola ai piedi del podio, agganciata in quarta posizione dal Parma: sabato prossimo un altro match interno, alle 18,30, con la Pallanuoto Mugello.