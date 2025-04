Reggiana: problemi difensivi e la sfida di Dionigi per migliorare

Mentre tutto il mondo granata si chiede quando sarà pronto Mattia Destro e sta ancora imprecando per il gol sbagliato da Luca Vido con la Cremonese, la realtà statistica (e non solo) ci racconta un’altra verità.

L’attuale problema della Reggiana, infatti, è da individuare soprattutto nella fase difensiva. Certo, l’assenza di un uomo d’area che sappia finalizzare è palese, ma se ogni volta che entri campo sai che prenderai almeno un gol dai tuoi avversari…la montagna da scalare diventa automaticamente un Everest.

L’ultimo clean sheet (porta inviolata per chi non ama gli ‘inglesismi’) risale addirittura al 12 gennaio, con il Bari. Nel frenetico pianeta ‘del pallone’ si tratta di un’era geologica.

Dopo quella gara, Bardi ha sempre dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco e la cifra è impressionante: 20 gol incassati in 11 match. Per una media di 1,8 a partita e questo nonostante le prodezze dello stesso portiere granata. Salvarsi con questo andazzo è impossibile. Significa che, di solito, per garantirsi almeno il pareggio la Reggiana (in pratica...) deve segnare due gol.

L’era Dionigi, da questo punto di vista, non è iniziata nel migliore dei modi (2 le reti incassate alla prima uscita), ma è soprattutto qui che il nuovo mister dovrà lavorare e qualcosa, dire il vero, si è già visto. La squadra infatti ha cercato di essere più compatta, di difendere con applicazione e di ripartire in velocità, prima con Vergara e Marras, poi con Maggio.

Uno spartito umile, ma che è l’unica ricetta possibile per portare a casa i punti. Altro che pressing alto, giocatori interscambiabili o sofisticazioni varie che si sono già viste e hanno prodotto solo guai.

L’errore più grande di Viali – al di là di una comunicazione con pochissima autocritica – è stato quello di voler a tutti i costi proporre una Reggiana ‘giochista’, con soluzioni ardite, cervellotiche e uomini frullati in ruoli diversi. Da Sersanti ‘tornante’, alla mediana con il doppio play (Reinhart e Stulac) fino ad Okwonkwo ‘falso nueve’ e Vido mezzala. ‘In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin’ canta Cesare Cremonini, ma quando non puoi essere Batman è inutile provare a scimmiottarlo. È saggio abbracciare, e anche rapidamente, una fase di realismo estremo in cui come primo obiettivo dev’essere quello di proteggere la propria porta. Altro che partite ‘pulite’ e ‘sporche’, qui bisogna pedalare a testa bassa e farsi il mazzo.

La vittoria manca dal 26 gennaio e a furia di ‘aspettare la scintilla’, l’unica cosa che prende fuoco è la classifica.