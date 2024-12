Reggiana, sabato a Cittadella devi reagire. Il 26 arriva la Juve Stabia: vietato distrarsi

Riprenderanno oggi pomeriggio al ‘Villa Granata Training Center’ gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima trasferta di sabato, ore 17,15, a Cittadella.

Dopo la sconfitta nel derby col Modena,i ragazzi di Viali saranno costretti a reagire immediatamente. All’orizzonte infatti, oltre al match contro il ‘Citta’, c’è anche quello con la Juve Stabia (giovedì 26 alle 15 al ‘Città del Tricolore’) e la trasferta a Mantova (domenica 29 dicembre alle 15) altrettanto fondamentale. Si tratta di scontri diretti che potrebbero avere un peso specifico enorme nella serrata lotta salvezza e la Reggiana – dopo aver già ceduto il passo a Sudtirol e Cosenza – non può più permettersi distrazioni. In questo trittico andranno tenuti d’occhio i cartellini: Marras e Vergara, diffidati, alla prossima ammonizione dovranno saltare un turno. Dopo la trasferta in terra virgiliana il campionato si fermerà per la sosta invernale e per i granata riprenderà il 12 gennaio, con l’arrivo al ‘Giglio’ del Bari. Nel frattempo via libera al calcio mercato (2 gennaio/2 febbraio), una sessione in cui la Reggiana dovrà assicurarsi almeno un giocatore per reparto con la priorità di un difensore centrale che possa tamponare l’assenza di capitan Rozzio.

f.p.