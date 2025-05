Reggiana: Salerno chiede una soluzione per lo stadio Città del Tricolore

"Chissà, magari anche la nostra Reggiana tornerà a giocare qui prossimamente…". È questa la battuta che il presidente Carmelo Salerno si è fatto ‘scappare’ a margine del quadrangolare ‘Il Calcio è la mia Vita’ che è stato disputato al ‘Mirabello’ e che ha visto il trionfo della Feralpisalò nell’ambito del progetto ‘Quarta Categoria’.

La frase è stata pronunciata con il sorriso, ma è suonata subito come una stoccata sulla questione stadio ‘Città del Tricolore’, con la Reggiana che è costretta a pagare un canone d’affitto alla Mapei per poter giocare lì le partite ufficiali. Un caso unico in Italia che dal dicembre 2013 ha creato esclusivamente imbarazzi.

Al presidente Salerno va dato il merito di non essersi mai voltato dall’altra parte e di aver sempre stimolato il dibattito al riguardo, chiamando in causa direttamente anche l’amministrazione comunale. Esattamente quello che è avvenuto anche nel corso di una delle ultime conferenze: "A fine anno chiederò all’amministrazione comunale una convenzione pluriennale visto che non c’è più – aveva detto lo scorso 10 aprile –. Non è accettabile che ogni anno dobbiamo trattare con dei privati per avere lo stadio, passaggio necessario per iscrivere la squadra al campionato. Su cento squadre professionistiche, solo noi siamo in questa situazione. Il Comune deve garantirci una casa, come fa con tutte le discipline sportive della città. Se lo stadio attuale non va bene, troveremo un’altra soluzione (ed ecco il collegamento con la ‘frecciatina’ di ieri, ndr) ma non possiamo continuare così".

Si tratta di un’altra battaglia che Salerno vuole portare a termine per il bene della Reggiana, proprio come aveva fatto per la costruzione del nuovo centro sportivo di via Agosti. Un’opera che si deve in gran parte alla caparbietà del massimo dirigente granata che aveva seguito passo dopo passo la vicenda. Una struttura all’avanguardia che dovrà però essere completata con il campo da gioco in sintetico. E qui si affronta un altro ‘nervo scoperto’. L’intervento (che comporta una spesa di circa 900mila euro) è infatti stato cancellato dal bilancio di previsione presentato ad inizio anno. Una ‘mossa’ che aveva lasciato di stucco la Reggiana che poi – nei giorni successivi a questa spiacevole sorpresa – aveva ricevuto le rassicurazioni da parte del vice sindaco de Franco e dall’assessore allo sport Stefania Bondavalli.

La speranza adesso è che dalle parole si passi ai fatti, per evitare che una squadra di Serie B che ogni fine settimana porta allo stadio 10mila persone sia costretta a raggiungere San Martino in Rio per allenarsi adeguatamente nei periodi di maltempo prolungato.