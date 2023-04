Reggiana in serie B, scoppia la festa: il pullman scoperto coi giocatori fa il giro del centro

Reggio Emilia, 23 aprile 2023 – Un’intera città ai piedi della Reggiana che ha conquistato la Serie B: sono le 18,55 quando esplode letteralmente la festa. È in quel momento che da via Nobili spunta il pullman scoperto con i giocatori granata in festa. Piazza della Vittoria è letteralmente presa d’assalto.

Il pullman dei giocatori della Reggiana e i tifosi in festa

Una marea granata che accoglie il bus con i loro beniamini, tra applausi, cori, bandire al vento, botti, fumogeni, e soprattutto una lunga serie di fuochi d’artificio. In pochi minuti si è creata una nuvola di fumo, ma con sfumature granata. Nel mentre il pullman continuava la propria sfilata, rallentando ma senza fermarsi (e nessun giocatore è sceso). Da qui si si forma un fiume granata che “accompagna” in festa il bus che si dirige verso la circonvallazione.

Tanti i momenti curiosi: Kabashi regge una gigantografia di un Aimo Diana esultante, c’è chi scherza col carrello del magazziniere Matteo Ferri, c’è chi beve per festeggiare, chi canta insieme ai tifosi. È solo il culmine di una festa iniziata già dal primo pomeriggio. Il triplice fischio di Reggiana-Imolese attorno le 16,20 ha dato il via a quello che è un vero e proprio delirio reggiano.

La premiazione, con Rozzio che ha sollevato al cielo il trofeo, era il momento più atteso. Poi il campo è stato preso d’assalto dalle famiglie dei giocatori, dai dirigenti. Tutti insieme prima a far festa sotto la Sud, e dopo sotto i distinti. Da lì, tutti sul pullman, e il resto è già una pagina di storia della ‘Regia’.