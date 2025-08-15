Reggiana, su il sipario. A Empoli a cuor leggero

Si alza il sipario sulla nuova stagione granata. Ok, non sarà come la prima di campionato che è in scaletta sabato 23 al ‘Barbera’ di Palermo, ma è pur sempre il debutto ufficiale in Coppa Italia. Una competizione che ha sempre un fascino particolare, soprattutto per le ‘outsiders’ come la Reggiana che si affacciano ai 32esimi con il cuore leggero di chi non ha nulla da perdere, ma la carica giusta (si spera) di chi vuole dimostrare di non essere ‘da meno’.

Alle 18 sarà assalto al ‘Castellani’ di Empoli, in una ‘gara secca’ che – in caso di parità dopo i 90 minuti – vedrà subito l’epilogo con i calci di rigore (niente supplementari). La partita sarà trasmessa in chiaro su Mediaset HD Canale 20, ma al seguito della squadra ci saranno comunque 360 irriducibili cuori granata. Dionigi oltre ai lungodegenti Urso e Sampirisi non avrà a disposizione né Girma né capitan Rozzio che stanno comunque lavorando per provare ad esserci in campionato (Dionigi dixit).

In netto miglioramento invece Meroni che andrà in panchina e potrà dare una mano in caso di necessità. Grande emozione per Bonetti, reggiano doc di Campagnola che esordirà tra i professionisti con la maglia del cuore. Quella del braccetto mancino classe 2004 è senza dubbio una delle storie più belle di questo precampionato. Partirà probabilmente dal primo minuto, al posto di Quaranta che non è ancora al top della condizione dopo aver iniziato la preparazione alla Juve Stabia. A guidare la retroguardia ci sarà Papetti, una delle note più liete di questa ‘preseason’ assieme a Bozzolan che invece agirà sulla fascia sinistra. Sulla corsia opposta spazio a Rover che deve ancora un po’ carburare, mentre Marras agirà probabilmente dietro all’unica punta (Gondo) e al fianco di Portanova. In mezzo a dirigere l’orchestra ci saranno Reinhart e Bertagnoli, mentre in porta il baby Motta ‘timbrerà’ la quarta presenza tra i professionisti dopo le due in campionato e una in Coppa Italia della stagione passata.

Di fronte la Reggiana si ritroverà una squadra che è retrocessa dalla Serie A, ma sta ricaricando il serbatoio per tornarci il prima possibile. In porta è arrivato Fulignati, in mezzo al campo avrà probabilmente spazio l’ex Ignacchiti che è tornato alla casa base dopo un anno di ‘rodaggio’ in categoria. Pagliuca la sta costruendo a propria immagine e somiglianza e ci sarà da attendersi un team aggressivo e camaleontico.