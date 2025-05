Reggiana trionfa contro Juve Stabia: doppietta di Girma e salvezza storica

JUVE STABIA 1 REGGIANA 2

JUVE STABIA (3-4-1-2) Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Rocchetti (dal 30’ s.t. Morachioli), Mosti, Leone (dal 42’ s.t. Meli), Pierobon (dal 1’ s.t. Candellone); Maistro (dal 30’ s.t. Dubickas), Piscopo, Adorante. A disp.: Matosevic, Signorini, Quaranta, Varnier, Baldi, Gerbo, Cirillo, Louati. All.: Pagliuca.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Meroni (dal 32’ s.t. Nahounou), Rozzio, Lucchesi; Libutti, Ignacchiti, Reinhart, Marras; Portanova (dal 32’ s.t. Kabashi), Girma (dal 39’ s.t. Kumi), Gondo. A disp.: Motta, Sposito, Sosa, Urso, Stulac, Vergara, Maggio, Destro. All. Dionigi.

Arbitro: Zufferli (Mondin-Galimberti). IV uomo: Vogliacco. Var/Avar (Manganiello – Tremolada)

Reti: Girma al 29’e al 45’ p.t., Adorante al 35’ s.t.

Note: ammoniti Gondo, Bardi. Angoli 11-1. Rec 3’+ 4’. Spettatori 4.964 (283 ospiti). Incasso: 61.893 euro.

Contro tutto e tutti. Con un cuore (granata) grande così e con attributi che fanno provincia, la Reggiana espugna il ‘Menti’ di Castellammare di Stabia e si regala una salvezza che resterà nella storia. Lo fa con una prestazione che incarna perfettamente lo spirito tenace della gente della nostra terra e con l’attitudine che Dionigi le ha saputo trasmettere in poche settimane di lavoro. Alla faccia di chi gli aveva dato il ‘benvenuto’ contando gli esoneri in carriera, anziché apprezzare il fatto che il tecnico, accettando la sfida, si sarebbe preso un rischio enorme. Questa impresa è prima di tutto sua, ma ovviamente anche dei ragazzi che ha saputo ‘resuscitare’. Su tutti Girma, autore di una splendida doppietta. Il primo tempo è stato stellare, con il vantaggio arrivato dopo una progressione di Gondo che aveva squarciato in due la difesa avversaria, favorendo il guizzo di testa di Girma sulla ribattuta di Thiam e dei difensori campani.

Una puntura al cuore delle ‘Vespe’ che hanno tentato subito di reagire, ma hanno trovato un Bardi in versione ‘Superman’ e che nel giro di tre minuti (dal 38’ al 41’) ha messo assieme tre interventi decisivi (fantastico quello sul tiro di Leone). Flash che sono stati l’antipasto del secondo tempo. Ma prima di andare all’intervallo, Portanova si è inventato una discesa alla Alberto Tomba e poi ha offerto l’assist a Girma che a rimorchio ha siglato il raddoppio. Un 2 a 0 che ha lasciato di stucco la banda di Pagliuca. La ripresa è stata un vero e proprio assedio degli avversari (alla fine il possesso palla recitava 79 a 21…), ma è proprio in quei momenti che si vedono le squadre che hanno ‘huevos’ (attributi). Come anticipato, Bardi ha prima compiuto un miracolo su Bellich (colpo di testa al 61’) e poi – dopo aver incassato il 15esimo gol stagionale di Adorante – si è ripetuto su Candellone a 4 minuti dal novantesimo.

E alla fine esplode la festa granata per i 283 irriducibili tifosi arrivati fino in Campania, ma anche per le strade di Reggio è goduria vera. Contro tutto e tutti anche l’anno prossimo si giocherà di sabato.