Reggiana: Ultima Sfida Decisiva per Evitare i Playout nel Campionato Primavera 2

Si chiude alle 15 il campionato Primavera 2 e la Reggiana (29), penultima in classifica, è padrona del proprio destino. Chiusa nel derby col Parma una striscia positiva che durava da dieci turni, la formazione di Turrini ha bisogno di un successo nella sfida di Montecchio contro il Brescia: in tal caso eviterà sicuramente i playout salvezza, visto che Cittadella (32) e Padova (31) sono di fronte in un derby molto sentito e Camara e compagni sono in vantaggio nei confronti dei primi per via degli scontri diretti, quindi li scavalcherebbero anche in caso di arrivo a pari punti. C’è un’altra via per non partecipare i playout, ma anche in questo caso serve un successo: la Feralpisalò, fanalino di coda, è a -7 e gioca in casa con la Pro Vercelli, ma se finisse a -9 i playout non si disputerebbero e i bresciani sarebbero retrocessi direttamente in Primavera 3. La sfida d’andata coi lombardi finì 1-1, con un gol al 92’ di Penta a ristabilire l’equilibrio.

Nella foto: il centrocampista granata Matteo Tessitori