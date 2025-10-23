Reggiana, una Babele che non si arrende mai

È una Reggiana internazionale e multitasking. Traducendo alla lettera: ‘che possiede la capacità di svolgere più attività contemporaneamente’. Osservando le statistiche dei granata si trovano infatti tantissimi spunti interessanti che ci aiutano a comprendere a fondo il dna della squadra costruita dal ds Fracchiolla. Oltre ad essere il collettivo che ha guadagnato più punti in rimonta (ben 11 sui 12 in classifica), Libutti e compagni sono anche tra i team che hanno segnato più reti su azione (ossia 9, come l’Avellino e dietro soltanto al Pescara a quota 11). Inoltre, solo l’Empoli ha avuto un contributo più alto in fase di finalizzazione da giocatori stranieri (9 a 8). Per i toscani ci sono 4 reti dell’albanese Steven Shpendi, altrettante dell’ucraino Popov e una del gambiano Ceesay. Il contributo internazionale è ancora più variegato per la Reggiana, perché oltre ai 3 gol dell’olandese Tavsan, ce ne sono 2 del francese Lambourde (il migliore nel rapporto gol(minuti giocati con 87’) e poi uno a testa per l’argentino Reinhart, lo svizzero-eritreo Girma e l’ivoriano Gondo.

Cinque Paesi diversi con un denominatore comune: la camiseta granata ‘griffata’ Immergas. A completare la cifra totale, ci sono anche gli italiani Portanova (3) e Marras (1). Dal suo arrivo, inoltre, mister Dionigi ha trasmesso una mentalità da squadra ‘mai doma’ e la prova ne sono (oltre alle già citate rimonte) anche i tanti risultati positivi ottenuto lontano dal ‘Città del Tricolore’.

Osservando la gestione del tecnico originario di Buco del Signore, a cavallo tra le due stagioni (quella attuale e quella conclusa con la miracolosa salvezza) si nota come in sette trasferte siano arrivate tre vittorie (a Modena, Castellammare e Cesena) un pareggio (a Castellammare, nel campionato attuale) e tre sconfitte: una Brescia, a salvezza già conquistata, una contro la corazzata Palermo e l’altra nella ‘giornata no di Bolzano, col Sudtirol. Totale 1,42 punti di media lontano dalla Curva Sud: una cifra altissima, da squadra di alto livello e che può contare su tante certezze.

Ovviamente è saggio non fare voli pindarici, perché il campionato di Serie B è lunghissimo e pieno di trappole, anche improvvise, che intralciano il cammino, ma la nuova Reggiana sembra essere nata sotto i migliori auspici e sta facendo parlare di sé ad ogni latitudine.