Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoEsplosione ToyotaBimba mette in fuga ladroIl dono del profMigliori osterieRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaReggiana, una Babele che non si arrende mai
23 ott 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Reggiana, una Babele che non si arrende mai

Reggiana, una Babele che non si arrende mai

Otto dei 12 gol portano la firma di giocatori di 5 Paesi stranieri. Il collettivo granata è tra quelli fanno più reti su azione, il migliore in rimonta

L’ultima rete di. Tavsan, contro il Bari: l’olandese inganna. l’ex Meroni e fa partire un perfido mancino che Cerofolini vede imbucarsi in porta

L’ultima rete di. Tavsan, contro il Bari: l’olandese inganna. l’ex Meroni e fa partire un perfido mancino che Cerofolini vede imbucarsi in porta

Per approfondire:

È una Reggiana internazionale e multitasking. Traducendo alla lettera: ‘che possiede la capacità di svolgere più attività contemporaneamente’. Osservando le statistiche dei granata si trovano infatti tantissimi spunti interessanti che ci aiutano a comprendere a fondo il dna della squadra costruita dal ds Fracchiolla. Oltre ad essere il collettivo che ha guadagnato più punti in rimonta (ben 11 sui 12 in classifica), Libutti e compagni sono anche tra i team che hanno segnato più reti su azione (ossia 9, come l’Avellino e dietro soltanto al Pescara a quota 11). Inoltre, solo l’Empoli ha avuto un contributo più alto in fase di finalizzazione da giocatori stranieri (9 a 8). Per i toscani ci sono 4 reti dell’albanese Steven Shpendi, altrettante dell’ucraino Popov e una del gambiano Ceesay. Il contributo internazionale è ancora più variegato per la Reggiana, perché oltre ai 3 gol dell’olandese Tavsan, ce ne sono 2 del francese Lambourde (il migliore nel rapporto gol(minuti giocati con 87’) e poi uno a testa per l’argentino Reinhart, lo svizzero-eritreo Girma e l’ivoriano Gondo.

Cinque Paesi diversi con un denominatore comune: la camiseta granata ‘griffata’ Immergas. A completare la cifra totale, ci sono anche gli italiani Portanova (3) e Marras (1). Dal suo arrivo, inoltre, mister Dionigi ha trasmesso una mentalità da squadra ‘mai doma’ e la prova ne sono (oltre alle già citate rimonte) anche i tanti risultati positivi ottenuto lontano dal ‘Città del Tricolore’.

Osservando la gestione del tecnico originario di Buco del Signore, a cavallo tra le due stagioni (quella attuale e quella conclusa con la miracolosa salvezza) si nota come in sette trasferte siano arrivate tre vittorie (a Modena, Castellammare e Cesena) un pareggio (a Castellammare, nel campionato attuale) e tre sconfitte: una Brescia, a salvezza già conquistata, una contro la corazzata Palermo e l’altra nella ‘giornata no di Bolzano, col Sudtirol. Totale 1,42 punti di media lontano dalla Curva Sud: una cifra altissima, da squadra di alto livello e che può contare su tante certezze.

Ovviamente è saggio non fare voli pindarici, perché il campionato di Serie B è lunghissimo e pieno di trappole, anche improvvise, che intralciano il cammino, ma la nuova Reggiana sembra essere nata sotto i migliori auspici e sta facendo parlare di sé ad ogni latitudine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata