Reggiana, una panchina per tre allenatori

La corsa alla panchina della Reggiana è come un gran premio di Formula Uno: si correrà nel weekend, con la decisione che, però, verrà presa lunedì o martedì. In pole position c’è sempre lui: Fabio Caserta, avvistato mercoledì alla Mediopadana (ma al momento non si trova più a Reggio Emilia). Questo gran premio, però, è ben diverso da quello del Principato di Monaco, dove il 26 maggio ha trionfato (a casa sua) Charles Leclerc con la Ferrari: a Monaco, infatti, i sorpassi sono rari (per non dire inesistenti), ma nella "nostra" corsa non vanno esclusi. Sono fortissime, infatti, le candidature di Ignazio Abate e Marco Zaffaroni. Sono tutti profili che piacciono molto al direttore sportivo granata Marcello Pizzimenti. Una poltrona per tre, verrebbe da dire. In questa corsa sono un po’ più defilati altri nomi, anche se è bene ricordare come le vie del mercato siano infinite. William Viali andrà via dal Cosenza, ma Reggio non sembra essere nel suo futuro (in Calabria fu scelto dal diesse Roberto Gemmi, che andrà all’Empoli); defilato Roberto Breda, che ha allenato la Ternana, retrocedendo in C. Alberto Aquilani piace: interromperà il rapporto col Pisa, ma su di lui ci sono gli occhi di tante squadre tra cui Salernitana e Cagliari (e lo voleva la Fiorentina). Chiudono questa lista Massimo Donati , che ha allenato il Legnago, e Cristian Bucchi (ultima esperienza ad Ascoli nel 2023). Torniamo, però, in testa alla corsa: Caserta, Abate o Zaffaroni, sempre salvo sorpassi inaspettati. Il primo, 45 anni, ha vinto due campionati di Serie C con Juve Stabia e Perugia, giocando la B con Juve Stabia, Benevento, e Cosenza nell’ultima stagione (esonerato con la squadra a 34 punti dopo 29 turni, ampiamente salva). La dirigenza granata potrebbe affondare il colpo in queste ore. Ignazio Abate piace parecchio: ancor più giovane (37 anni), ha deciso di lasciare la Primavera del Milan per i "grandi". C’è stima anche per Marco Zaffaroni: decisamente più esperto (55 anni), non è riuscito a salvare una FeralpiSalò comunque sempre combattiva. Nel mentre il domino delle panchine procede: la Lazio ha chiuso per Marco Baroni (era vicinissimo al Monza, ma le dimissioni di Igor Tudor dalla Lazio hanno di fatto spinto Baroni verso la capitale e quindi Nesta verso Galliani). Alessio Dionisi è ufficialmente il nuovo mister del Palermo. Per le ufficialità di casa nostra bisogna attendere: Nesta e la Reggiana lavorano per risolvere il contratto (ieri Adriano Galliani, tra l’altro, è intervenuto alla presentazione del libro ’C’è solo un presidente’ di Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, dicendo: "Nesta è un tesserato della Reggiana, lasciamolo tranquillo e poi vediamo. Certo, c’è questa cosa che certi amori non finiscono... "), e poi verrà annunciato dal Monza. Nel mentre Caserta difenderà la pole, con alle calcagna Abate e Zaffaroni su tutti.