Reggiana, versioni in aula: "I Piazza erano informati"

In tribunale ieri era attesa Alicia Rickter, modella americana nota anche per essere stata la ‘first lady’ granata. La moglie di Mike Piazza, ex patron della Reggiana, doveva essere sentita nel processo che la vede imputata per diffamazione a mezzo stampa verso Stefano Compagni, imprenditore di Casalgrande che fu presidente - e vice - della società di calcio tra 2015 e 2017, costituito parte civile attraverso l’avvocato Alessandro Carrara. La moglie del campione di baseball (foto) ha fatto pervenire un certificato medico: dopo essersi sottoposta a un intervento agli occhi, Alicia non poteva affrontare il volo aereo.

L’audizione dell’americana, difesa dall’avvocato Alessandro Simionato, è stata rinviata alla prossima udienza. Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri è stato ascoltato Ivan Castagnetti, commercialista di Compagni e della ditta Mectiles da lui presieduta, chiamato come testimone dalla Procura e dalla parte civile. Al centro del processo, le dichiarazioni rese dalla modella tra il 4 e l’8 marzo 2018, per le quali Compagni chiede 200mila euro di risarcimento. In una lettera pubblicata su alcuni siti, Alicia lanciò pesanti accuse: "Assemblee di soci mai convocate, un ex direttore sportivo (Andrea Grammatica, ndr) che non abbiamo mai assunto (...). Gli è stato sottoscritto un contratto di tre anni a 10mila euro al mese firmato da Compagni (...). Giocatori come Ettore Marchi sono stati contrattualizzati da Compagni senza l’opinione di Mike". E ancora: "La Reggiana sta attualmente combattendo contro il precedente proprietario Alessandro Barilli, che ora ha congelato due dei nostri conti correnti bancari...".

La società di calcio fallì e poi fu aperto un fascicolo per bancarotta fraudolenta a carico di dieci persone, tra cui i Piazza e Compagni, le cui posizioni sono state tutte archiviate.

Castagnetti ha ripercorso tutta la vicenda societaria dall’ingresso della coppia statunitense fino all’addio. Ha riferito che, seppur avesse parlato poche volte con Mike e mai con Alicia, aveva però sempre informato di tutto i loro consulenti, cioè Maurizio Franzone, l’amministratore delegato poi scelto da Piazza, un commercialista e lo studio legale che fece l’attività di approfondimento quando Piazza valutò l’acquisto della Reggiana. Castagnetti ha sostenuto che gli uomini di fiducia dei Piazza furono sempre aggiornati dopo che la stessa coppia americana gli disse di rapportarsi con loro: a suo dire lui li àggiornò sul contratto di affitto dello stadio Mapei, sull’ingaggio di Grammatica e di Marchi e sulla questione Barilli, mentre Alicia sosteneva di essere stata tenuta all’oscuro. Il commercialista ha raccontato che nel 2016, in sede di consiglio di amministrazione, dopo la prima capitalizzazione, i Piazza non sollevarono mai problemi, cosa che avvenne solo dopo la seconda, nel 2017.

Alessandra Codeluppi