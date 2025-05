Reggiana vicina alla salvezza: decisivi gli scontri diretti

"Cambia la tua vita con un click": titolava così un film del 2006 con Adam Sandler, e chissà che Davide Dionigi non lo stia davvero imitando. Di certo non è stato per niente semplice come cambiare canale in tv, ma si è ribaltato tutto in pochi giorni: la classifica parla chiaro.

La battaglia è ristretta a 7 squadre racchiuse in 5 punti. In questi calcoli la Reggiana si era ritrovata solo tre turni fa da sola al penultimo posto con 32 punti, e anche solo agguantare i playout sembrava un Everest. Tre partite dopo (e 9 punti in più) tutto è cambiato ma nulla è deciso: di certo c’è che i granata hanno il destino nelle proprie mani.

Quota 41 punti significa +2 sui playout, che attualmente verrebbero disputati da Brescia e Salernitana (con 39 punti). Non solo: tra Reggiana e playout ci sono anche Mantova e Frosinone a quota 40, e di positivo c’è anche che Rozzio e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti con entrambe. Col Brescia, invece, si vedrà martedì al ’Rigamonti’: all’andata i granata vinsero 2-0.

Scontri diretti a favore anche con la Samp, a sfavore con Cittadella e Salernitana. Per i campani calendario cruciale: venerdì andranno a Genova con la Samp, una vera finale che i blucerchiati non possono fallire, mentre martedì saranno attesi dal Cittadella.

Insomma: di fatto vincendo a Castellammare di Stabia la Reggiana andrebbe a un millimetro dalla salvezza, che potrebbe essere pure matematica nel caso tutti i vari incroci andassero nel verso giusto. Non vincendo, tutto verrebbe rimandato a martedì, a Brescia, con le rondinelle che venerdì andranno a Modena. I canarini hanno perso le ultime due e i playoff stanno sfumando (-3): sono a quota 44 come Sudtirol e Carrarese che possono dirsi salve.

Quindi gli scontri da brividi saranno Samp-Salernitana, Cittadella-Salernitana e Brescia-Reggiana, anche se quest’ultime due avranno un peso da determinare in base ai risultati di venerdì. Il resto delle sfide sono tutte con squadre dal dodicesimo posto in su, e lì saranno determinanti le motivazioni.

Intanto per venerdì (20.30) si è esaurita in mezz’ora la prevendita per il settore ospiti dello stadio della Juve Stabia: i 300 biglietti (per i residenti nella nostra provincia) sono stati polverizzati. La Reggiana attende oggi risposte in merito alla richiesta di mettere in dotazione ulteriori biglietti per i reggiani.

I granata oggi si allenano al pomeriggio; domattina rifinitura (sempre porte chiuse) con partenza per la Campania al pomeriggio.