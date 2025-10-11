"’Reggiane 3D’: storia industriale in modelli tridimensionali"

Un progetto di grande interesse e significato per le Officine Reggiane e per l’intera città. Nel pomeriggio di ieri, al Tecnopolo è stato presentato ’Reggiane 3D, progetto sulla memoria industriale reggiana, coordinato da Andrea Spaggiari, professore del Dipartimento Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore. L’iniziativa – finanziata dalla Fondazione Manodori – ha permesso di ricostruire, in modelli tridimensionali, motori e macchine delle Officine Meccaniche Reggiane, restituendo alla città una parte della sua storia industriale. Tra gli oggetti realizzati, una bicicletta a motore, progettata da Aurelio Lampredi nel 1945. Adriano e Paolo Riatti hanno raccontato della storia delle Reggiane, poi Dario Scognamiglio ha approfondito il tema del Motore Euro 401, progettato da Aurelio Lampredi negli anni Quaranta, prima del suo trasferimento in Ferrari. Lo stesso motore è stato oggetto del prototipo fatto da Mauro Pedroni, intervenuto subito dopo, che ha spiegato la variante a 2 e 4 tempi, realizzata per la prima volta a 80 anni dal progetto. A seguire, una nota cinematografica, con il regista Giuseppe Ghinami che ha mostrato un estratto del documentario ’La Vaca ad Fer – che fine ha fatto l’R60, il trattore operaio?’, da lui diretto insieme a Patrizio Roversi, dedicato al celebre trattore prodotto dalle Reggiane. In chiusura è stato mostrato al pubblico il portfolio dei progetti e le possibili ricadute future del lavoro svolto. Attraverso l’analisi dei disegni originali e la modellazione 3D dei principali manufatti, il gruppo di lavoro Unimore ha contribuito alla conservazione digitale e alla diffusione del patrimonio tecnico delle storiche Officine Reggiane, promuovendo al tempo stesso l’utilizzo delle tecnologie di progettazione come strumenti di studio, formazione e divulgazione.

"Come spesso accade alle avventure più interessanti – ha detto Andrea Spaggiari – anche questo progetto è nato da un incontro casuale nel quale mi veniva proposto di recuperare antichi progetti delle Officine Meccaniche Reggiane. Da quel primo seme è nato un interesse tecnico e una meraviglia storica che mi ha fatto conoscere la storia delle Reggiane, una eredità importante per la nostra comunità. Il senso del progetto è fare in modo che la città non dimentichi ciò che è stato in questi luoghi, perché il tessuto industriale locale, fatto tanta passione ed ingegno, molto deve alla gemmazione dei talenti formati nella ’Scuola Reggiane’". Info: www.reggiane3d.it

Stella Bonfrisco