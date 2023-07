Reggiane, ottant’anni fa l’eccidio degli operai

Ottant’anni dopo quei tragici momenti, quando a Santa Croce ci furono nove morti tra i lavoratori delle Officine Reggiane: Antonio Artioli, Vincenzo Bellocchi, Eugenia Fava, Nello Ferretti, Armando Grisendi, Gino Menozzi, Osvaldo Notari, Domenica Secchi, Angelo Tanzi. La Secchi era in gravidanza. Si registrarono inoltre decine di feriti.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge il crepitare delle armi, sangue, terrore: una tra le pagine più funeste della lunga storia dell’azienda, che ha colpito in modo indelebile la memoria collettiva. E che viene ricordata oggi.

E’ il 28 luglio 1943, Mussolini è stato destituito e arrestato da tre giorni. Badoglio ha dichiarato che "la guerra continua a fianco dell’alleato tedesco", l’Esercito ha indicazione di mantenere l’ordine pubblico con le armi in caso di manifestazione. Nell’azienda 11mila persone producono armamenti, tra cui aerei. Ma c’è la speranza che venga messa la parola fine alla guerra.

"Interrotto il lavoro, gli operai vollero uscire dalla fabbrica per portarsi al centro della città; la colonna delle maestranze, che recavano grandi ritratti di Vittorio Emanuele III, si scontrò dinanzi ai cancelli con una pattuglia dei bersaglieri, i quali, ricevuto l’ordine d’impedire ad ogni costo l’uscita degli operai, fecero uso delle armi: nove persone, otto uomini e una donna, rimasero uccise", scrive Sandro Spreafico in "Un’industria, una città. Cinquant’anni alle Officine Reggiane" (Il Mulino, 1968).

Testimonianze parlano di un corteo che percorre il dedalo interno allo stabilimento, ingrossando sempre più. E’ un torrente in piena. "Pace, pane", si sente gridare. Qualcuno preferisce rimanere nei reparti, temendo pericoli. La folla raggiunge i capannoni del settore avio a lato del Campovolo, intende imboccare l’uscita di via Agosti e dirigersi verso il centro.

Intanto i soldati si sono schierati al cancello di via Agosti. Negli edifici ci sono guardie dell’azienda. Nubi plumbee tagliano il cielo, quasi un sudario di morte. Tra i lavoratori ci sono adolescenti e donne.

Da una parte il corteo che avanza, dall’altra vengono scanditi ordini.

Basta un gesto perché s’inneschi la scintilla fatale.

I gruppi, operai e militari, sono sempre più vicini. I dipendenti in testa possono distinguere le divise: sono bersaglieri, schierati in piedi e a terra. Ne vedono i volti. Frammenti che vanno a comporre il mosaico dei fatti, anche raccontato da libri di ex lavoratori, come "L’uomo delle Reggiane" (Il Voltone, 1983) di Luciano Guidotti, introdotto da Alfredo Gianolio.

I momenti sembrano dilatarsi all’infinito, per poi frantumarsi all’improvviso.

Altre memorie aggiungono che l’ufficiale ha ordinato di fare fuoco in aria, come avvertimento. Poi, tutto precipita.

"Mi trovavo con una ventina di commilitoni al cancello delle Officine Reggiane. Quando gli operai erano a poco più di un metro, qualcuno sparò dalle finestre contro i lavoratori. Non seppi mai chi potè essere. Molti di noi, per paura, cominciarono a sparare credendo di essere aggrediti. Il tenente perse la testa. La mitraglia fece il resto. Io mi rifiutai di sparare", è la voce di Sergio Malinverni, riportata insieme ad altre da Michele Bellelli in "Reggiane. Cronache di una grande fabbrica" (Aliberti, 2016).

Corpi a terra, paura, gemiti: con lo scorrere del tempo emerge la gravità dell’accaduto. Lacrime, dolore, incredulità. L’area ha il colore del sangue, su cui la pioggia si fa scrosciante.

La notizia arriva alle famiglie dei lavoratori, i congiunti sperano di poter abbracciare i propri cari con un sospiro di sollievo. In alcuni casi, non è stato così.

