Reggiane per esempio. L’orgoglio del Comune. Premiate le donne che lasciano il segno

In occasione della Giornata internazionale della donna, ieri la Sala del Tricolore ha ospitato la cerimonia dedicata alle “Reggiane per esempio” in cui sette concittadine sono state insignite del Primo Tricolore per essersi distinte nell’ambito dell’Attivismo per la comunità.

Per la sezione under 50 Sara Beltrami ha ricevuto il premio Reggiane per esempio "per il suo impegno costante non solo a sostegno della ricerca e del riconoscimento di una malattia ancora oggi poco visibile come l’endometriosi, ma anche per l’attenzione rivolta ad un importante tema come la medicina di genere".

Premio ex aequo per la candidate over 50, Maria Brini: prima primaria ospedaliera donna della sanità reggiana, da sempre è impegnata nell’ambito ordinistico e in prima linea in diverse associazioni quali Professare al femminile e Associazione italiana donne medico: "Degni di nota il suo contributo per la revisione del Codice di Deontologia medica e il suo impegno costante per contrastare la violenza di genere e le Mutilazioni genitali femminili".

Stesso riconoscimento anche a Caterina Di Dio, che dal 1986 si occupa di animali incidentati per strada o abbandonati, "per il suo coraggio e la sua determinazione (che hanno contribuito all’istituzione del canile e del gattile reggiano, ndr). Un esempio per coloro che credono in una causa e sono disposti a lottare per aiutare chiunque si trovi in condizioni di bisogno".

La Giuria ha riconosciuto due menzioni speciali per la categoria under 50: la prima a Tamara Cvetkovic, reggiana originaria della Bosnia-Erzegovina, che "grazie ai progetti che ha sviluppato ha saputo portare avanti temi fondamentali, quali i diritti umani e i diritti delle donne, la memoria delle guerre nella ex Jugoslavia e la riconciliazione, appassionando le giovani generazioni delle scuole".

La seconda menzione d’onore va a Serena Santini, dal 2009 infermiera presso l’Ausl di Reggio, che da anni porta avanti attività di contrasto della grave emarginazione adulta e degli adulti non auto sufficienti. "Un modello di dedizione, passione e professionalità, non solo per la grande competenza nei propri incarichi sanitari, ma soprattutto per l’approccio umano, attento e rispettoso delle necessità di ogni persona.

Menzione speciale ex aequo per la categoria over 50 a Maria Diletto, che "da alcuni anni ha trasformato il suo impegno personale in una realtà organizzata, fondando un’associazione no profit che si sostiene grazie alla generosità dei cittadini e alla volontà di chi desidera restituire aiuto e speranza alle persone più fragili". Diletto dal 2014 si dedica al volontariato e nel 2019 ha fondato l’organizzazione di volontariato La Nuova luce, a sostegno di persone senza dimora e famiglie in difficoltà.

Menzione speciale anche per Daisy Melli, presidente nazionale dell’Associazione Polis aperta, "per aver contribuito a organizzare incontri e convegni rivolti al mondo delle forze di polizia e militare, finalizzati a smontare tabù e stereotipi, promuovendo una cultura del rispetto nei confronti delle persone lgbtqia+ in divisa e nei confronti delle vittime di reati d’odio".