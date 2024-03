Reggiane per esempio: "Tenere l’allerta alta. I diritti conquistati si possono perdere"

"Ogni diritto conquistato si può perdere, perciò teniamo l’allerta alta", afferma in sala Tricolore l’attrice Valeria Perdonò, nella giornata internazionale della Donna, esortando a un cambio di paradigma che parta dal basso ed entri in ogni sfera della società. E aggiungendo "Ogni maschio bianco eterosessuale dev’essere consapevole di occupare lo scalino più alto della gerarchia nella scala sociale. Lo diceva Michela Murgia, quanto ci manca".

Vincitrice del premio ‘Reggiane per esempio’ 2021 e co-fondatrice del Collettivo Amleta, Perdonò prende la parola nella cerimonia dedicata alle Reggiane per esempio 2024, in cui sette concittadine sono state insignite del Primo Tricolore per essersi distinte nelle arti. Su sedici selezionate, sette le donne vincitrici dell’ambito riconoscimento: Alessandra Calò, Cecilia Di Donato, Elisa Pellacani, Giulia Sassi, Laura Sassi, Donatella Violi e Sandra Cosmi. Ad ognuna il vessillo e un’acquatinta di Davide Benati. Ospite d’onore, Deanna Veroni, che con gli amministratori ha consegnato i riconoscimenti. "È l’occasione per ricordare lo straordinario contributo che le donne reggiane hanno dato nella lunga marcia dei diritti nella storia dell’Italia democratica – ha detto il sindaco –. Oltre però alla necessità di rispondere alle sfide, in particolare sul contrasto alla violenza di genere". "È importante ritrovarsi qui – ha detto assessora Rabitti –. C’è ancora molto da fare a partire dal contrasto agli stereotipi e alle troppe disparità nel mondo del lavoro. Anche nel divertimento, attenzione ai messaggi. Ho saputo che all’entrata di certi locali vengono distribuiti biglietti ‘Pussypass’. Vogliamo anche lanciare la nostra solidarietà a tutte le donne che vivono la guerra: ucraine, russe, iraniane, afghane, israeliane e palestinesi, e non solo". "Da attivista attrice mi interrogo – continua Perdonò - Noi artiste produciamo cultura, ma quante donne gestiscono i luoghi istituzionali ? Solo il 20-25%". Durante la mattinata è stata conferita una menzione speciale a Rosanna Chiessi, straordinaria protagonista dell’arte italiana e internazionale scomparsa nel 2016.

LE PREMIATE

Ex aequo per le under 50: Alessandra Calò, attenta ai temi della memoria e dell’identità femminile, della fragilità e marginalità, della ricerca. Cecilia Di Donato, per il suo impegno nel teatro sociale e per la sua visione del teatro come strumento per creare connessioni. Menzioni speciali ex aequo a Elisa Pellacani, che ha saputo innovare l’editoria sperimentando nel libro d’artista le tecniche della gioielleria, e Giulia Sassi, poliedrica artista che mixa arti visive, teatro e poesia. Due vincitrici ex aequo anche per le over 50: Laura Sassi, per la pregiata ricerca artistica, formale ed estetica, e per la parità di genere come quello alla causa delle donne iraniane, e Donatella Violi, le cui opere aprono finestre luminose, favorendo la relazione tra la mente e il cuore. Menzione speciale per Sandra Cosmi, presidente di Reggio Ricama.