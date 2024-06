Reggiani a cena con i senzatetto: “E a breve una nuova casa, ospiterà cinque ragazzi”

Reggio Emilia, 20 giugno 2024 – Alla Bocciofila Tricolore c’è grande fermento, ci sono tanti sorrisi e risate, mille profumi di cibi diversi. C’è gente che corre da una parte all’altra con i piatti in mano, come i volontari de La Nuova Luce, e chi sta ai fornelli, come Umberto Beltrami, del consorzio ‘Bibbiano La Culla’.

Poi, ci sono i ragazzi accolti nei progetti, quelli ospiti nelle nuove case e persone che attualmente vivono e dormono per strada, delle nazionalità più svariate, cristiani e musulmani, tutti assieme allo stesso tavolo. Una cena dove si respira inclusione, offerta interamente da La Nuova Luce e ’Bibbiano La Culla’. Chi vuole può lasciare un contributo oppure c’è il banchetto dove acquistare dei piccoli capolavori, realizzati da Francesca, Elena e Patrizia. “Una serata bellissima, non mi aspettavo che alcuni ragazzi che vivono in strada venissero qua. Sono persone come noi e sono sedute qui – dice Maria Diletto, alla guida de La Nuova Luce –, voglio bene a loro come fossero miei fratelli, nei momenti tragici (omicidi, ndr) alla stazione, mi sono sempre stati vicino, per me ci sono sempre. Il significato di questa serata è la convivialità tra persone di diverse etnie e culture”.

A fine mese, aprirà un’altra casa (è la terza), in via Turri, dove saranno accolti cinque ragazzi, due pakistani e tre egiziani, “che ho trovato in stazione – racconta Diletto –. Mi dicevano: ‘Vogliamo venire con te, andare a scuola. Vogliamo aiutare, fare quello che fai tu’. Li ho iscritti subito alle lezioni e ora parlano italiano, non mancano mai come volontari in cucina, li ho seguiti anche con i documenti. Loro pagano l’affitto e io ho dato la garanzia, e così sono 12 le persone straniere sistemate nelle case, che seguo personalmente”. La serata di martedì, dal titolo ‘Pastasciutta dell’inclusione’, è un successo: almeno un centinaio i partecipanti.

Maria ha fatto tanto per i suoi ragazzi e i suoi ragazzi hanno deciso che è il momento che sia lei a ricevere qualcosa in cambio: vogliono vederla sorridere, vogliono stupirla e ci riescono, quando tirano fuori dei regali, impacchettati, doni per chi si è preso cura di loro nel momento in cui avevano toccato il fondo e perso ogni speranza. “Maria ci ha presi per mano e dato una vita nuova”, spiegano, pieni di riconoscenza. Andranno a stabilirsi nella nuova casa cinque ragazzi: tra loro Ahmed, Abdul e Mahdi. “Non avevamo nulla, qualcuno di noi stava in comunità, con un progetto, qualcun altro da amici o per strada, non avevamo soldi né lavoro. E adesso andremo a vivere insieme. In una casa bellissima. Grazie a Maria”.

Accanto a loro anche Jawher, tunisino, ci tiene a ringraziare Maria, “la strada fa paura, non volevamo dormire fuori, Maria è come una mamma per noi”, aggiunge. Dopo la cena, il momento clou della serata: l’apertura in diretta della forma di Parmigiano Reggiano dop oltre 24 mesi con l’antica arte del taglio a mano.

“Speriamo che Dio possa riunirci in tante altre occasioni – le parole di don Emanuele Benatti –, perché non si può essere fratelli solo una volta ogni tanto. Chiediamo a Dio che ci aiuti a superare tutti gli ostacoli che dividono anziché unire. Preghiamo soprattutto per i più giovani, perché crescano bene, con il senso della giustizia radicata nel loro cuore e nella loro vita”.

Tra coloro che hanno aiutato nel tempo La Nuova Luce c’è l’associazione Amici Omozzoli Parisetti, con presidente Ennio Ferrarini, presente alla cena. A tavola anche Federica Seghezzi, che ha iniziato a occuparsi degli ultimi con Partecipazione, altra associazione che aiutava senzatetto in stazione, “si portavano biancheria e cibo e altre cose di cui avevano bisogno. Poi ho conosciuto Dario (De Lucia) e l’ho portato con me in stazione. Un giorno abbiamo incontrato Maria e ci siamo legati tantissimo a lei”. “In Comune si dà un premio per i cittadini più virtuosi – aggiunge Dario De Lucia –, sarebbe bello, nel 2024, dare questo premio a Maria”.