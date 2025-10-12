Reggiani, come state?. Il report sulla salute. Una persona su tre è ’cronica’. Pesano diabete e obesità

Rocco Reggio, come stai? Bene, ma non benissimo. Dagli ultimi dati aggiornati (2024) del portale regionale Profilo di salute - Emilia-Romagna emerge una provincia che sta bene, ma che deve continuare a prendersi cura di sé: una popolazione che invecchia, con buona tenuta economica e sanitaria, ma anche con un terzo di cittadini affetti da malattie croniche e quasi altrettanti alle prese con difficoltà economiche.

Il contesto socio-demografico

Al 2023, Reggio contava 528.877 abitanti, di cui circa 65 mila cittadini stranieri (12,3% del totale). La popolazione è cresciuta negli ultimi vent’anni, ma oggi mostra una tendenza alla stabilità e un progressivo invecchiamento. Le persone con più di 65 anni rappresentano il 22,6% della popolazione, mentre i bambini e ragazzi sotto i 15 anni sono il 12,9%. Il tasso di natalità, pari a 6,7 nati ogni mille abitanti, è in calo, e ciò contribuisce a un indice di vecchiaia elevato (175 anziani ogni 100 giovani). Più di un terzo delle famiglie (37%) è composto da una sola persona.

Sul piano sociale, invece, il livello di scolarizzazione è buono: solo il 27% degli adulti ha un titolo di studio basso, un dato migliore rispetto alla media nazionale. Negli ultimi dieci anni la nostra provincia ha mostrato un quadro socio-economico complessivamente positivo. Il tasso di disoccupazione nel 2023 era pari al 5%, stabile negli ultimi anni e inferiore sia alla media regionale che nazionale. Dopo l’aumento registrato nel periodo pandemico, il mercato del lavoro ha recuperato rapidamente, pur mantenendo un divario tra uomini e donne, con la disoccupazione femminile leggermente più alta.

Anche le difficoltà economiche riferite, ossia la quota di persone tra i 18 e i 69 anni che dichiarano di avere problemi economici, risultano in calo nel lungo periodo, passando da valori più elevati nel periodo pre-pandemico (41,7%) all’attuale 29,8%. Si tratta di una percentuale più bassa rispetto alla media italiana, che evidenzia la maggiore stabilità economica del territorio.

Nel complesso, Reggio Emilia presenta una situazione solida e resiliente, con una popolazione generalmente attiva e un’economia locale dinamica. Tuttavia, una parte di cittadini riferisce ancora difficoltà economiche, segno della presenza di fasce sociali vulnerabili che richiedono attenzione.

Le malattie croniche

Nel 2024 una persona su tre convive con almeno una malattia cronica. Su una popolazione complessiva di oltre 531 mila residenti, i pazienti cronici sono circa 180mila, pari al 34% del totale. Si tratta di una quota in linea, o leggermente inferiore, rispetto alla media regionale dell’Emilia-Romagna, che si attesta attorno al 36,7%. In termini di prevalenza, si contano circa 345 pazienti cronici ogni 1.000 residenti.

Le patologie più diffuse sono quelle di tipo metabolico, che comprendono diabete e obesità, con un tasso di 122 casi ogni 1.000 residenti. Seguono le malattie muscoloscheletriche (87 per 1.000), molto frequenti soprattutto nelle fasce più anziane della popolazione, e i disturbi psichiatrici (71 per 1.000), in aumento negli ultimi anni, in particolare tra gli adulti. Le neoplasie rappresentano la quarta causa per prevalenza (64 per 1.000), mentre le patologie cardiovascolari e respiratorie si attestano rispettivamente su 58 e 50 casi ogni 1.000 abitanti.

Altre condizioni croniche, come quelle gastro-epatiche, neurologiche o cerebrovascolari, mostrano una diffusione minore, ma contribuiscono comunque al quadro complessivo di fragilità. L’incidenza delle malattie croniche cresce con l’età. Gli over 80 sono la fascia con il maggior numero di diagnosi contemporanee, mentre tra i 40 e i 60 anni prevalgono patologie metaboliche e muscoloscheletriche.

Tuttavia, anche nelle età più giovani si rilevano segnali degni di attenzione: nella fascia 0–9 anni le malattie respiratorie croniche, come asma e bronchiti ricorrenti, sono la forma più comune, interessando circa 8 bambini ogni 100 residenti. Negli adolescenti (10–19 anni) le patologie respiratorie restano frequenti, ma si affiancano disturbi metabolici, neurologici e psichiatrici, spesso legati agli stili di vita e al benessere mentale.

La mortalità

Negli ultimi anni la mortalità nella nostra provincia si è mantenuta stabile, con un andamento che, dopo il picco registrato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, è progressivamente tornato ai livelli preesistenti. I dati del 2024 confermano questa tendenza, delineando un quadro in linea con la media regionale e con una buona tenuta complessiva dei principali indicatori di salute.

L’anno scorso sono stati registrati complessivamente circa 5.400 decessi, di cui 2.573 tra gli uomini e 2.832 tra le donne. L’analisi per classi di età conferma che la mortalità cresce progressivamente con l’avanzare degli anni, raggiungendo i livelli più elevati oltre gli 85 anni, dove si concentra la maggior parte dei decessi.

La distribuzione delle cause di morte mostra differenze tra i sessi. Tra gli uomini, la prima causa di morte è rappresentata dai tumori, seguiti dalle malattie del sistema circolatorio (infarti, ictus e altre patologie vascolari). Seguono le malattie del sistema respiratorio e i disturbi psichici e comportamentali, che comprendono demenze e Alzheimer. In misura minore compaiono i decessi per traumi, avvelenamenti, malattie del sistema nervoso e malattie infettive.

Tra le donne, invece, il quadro si inverte: al primo posto si collocano le malattie del sistema circolatorio, seguite dai tumori. Anche per il sesso femminile, le malattie psichiche e neurodegenerative costituiscono una causa rilevante di morte, riflettendo il crescente peso delle patologie croniche legate all’età avanzata. Seguono, con frequenze minori, le malattie respiratorie, quelle dell’apparato digerente e le endocrine-metaboliche.

C’è infine un ulteriore dato analizzato: la mortalità prematura, misurata in anni di vita persi prima dei 70 anni. In questo caso si evidenzia che nel territorio reggiano le principali cause di morte precoce sono rappresentate dai tumori, seguiti dai traumi e avvelenamenti e dalle malattie del sistema circolatorio. Rispetto ai primi anni Duemila, si osserva una riduzione significativa della mortalità prematura per tutte le principali cause, segno di un miglioramento complessivo nella prevenzione, nella diagnosi e nei trattamenti delle malattie cronico-degenerative. Nonostante questo progresso, le patologie oncologiche continuano a determinare il maggior numero di anni di vita persi, in particolare tra la popolazione in età adulta.

Gli indicatori di mortalità fetale e infantile si mantengono su livelli molto bassi e in linea con la media regionale, confermando una buona qualità dell’assistenza ostetrico-neonatale nel territorio reggiano. Nel quinquennio 2020–2024 il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) si attesta a 2,5 per 1.000 nati vivi, leggermente superiore al valore medio regionale (2,1). Anche i tassi di natimortalità (2,4) e di mortalità perinatale (3,5) risultano lievemente più elevati rispetto al dato dell’Emilia-Romagna, ma restano complessivamente su livelli contenuti e stabili nel tempo.