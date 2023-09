Reggiani rapinati in villa a Milano per la Fashion Week: i malviventi erano col passamontagna

Reggio Emilia, 26 settembre 2023 – In quattro col passamontagna per rapinare un gruppo di amici reggiani a Milano per trascorrere insieme il fine settimana della Fashion Week. L’assalto è andato in scena all’alba di domenica in una villetta di via San Dionigi, in zona Corvetto, affittata sulla piattaforma Airbnb da una comitiva di cinque ragazzi di Reggio (un italiano, due di origine sudamericana e due africani) e due ragazze dell’hinterland milanese. Gli aggressori sono stati arrestati dalla polizia: in manette per tentata rapina in concorso un diciottenne, due diciannovenni e un ventunenne, italiani di origine nordafricana residenti in zona San Siro, tutti con precedenti di polizia.

Secondo una prima ricostruzione, i quattro sono entrati in azione all’alba: coi volti coperti da passamontagna e un grosso coltello da cucina, hanno fatto irruzione entrando da una finestra del bagno e hanno svegliato in malo modo gli inquilini, minacciandoli e facendosi consegnare tutto quello che avevano con loro. Uno dei sette amici è riuscito in qualche modo a uscire dalla villetta e a dare l’allarme a un passante, che a sua volta ha chiamato il 113. In via San Dionigi sono intervenuti qualche minuto dopo le 9 diversi equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e del commissariato Scalo Romana, che hanno circondato la villetta e chiuso tutte le vie di fuga. Poi gli agenti sono entrati nello stabile e hanno bloccato i quattro: in tre si erano nascosti nelle camere, mentre il quarto si era chiuso in bagno. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva e sequestrato passamontagna e coltello da cucina. Solo uno degli inquilini ha riportato una ferita superficiale al sopracciglio sinistro ed è stato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicato.