Reggiani si uniscono per ripristinare la biblioteca di Faenza

A seguito delle alluvioni che hanno colpito la Romagna, tanti reggiani appassionati di libri per bambini si sono attivati in una raccolta finalizzata al ripristino degli scaffali bassi della biblioteca comunale Manfrediana di Faenza che ha subito ingenti danni nella sezione libri per bambini. Veronica Prampolini, illustratrice reggiana di libri per l’infanzia ha lanciato l’idea su Facebook e hanno risposto all’appello, mamme, nonne, illustratrici e autrici di tutta Italia, la casa Editrice Tomolo Edigiò, e i bambini del campo estivo della Fattoria Alex di Quattro Castella,. La raccolta è terminata e sarà impegno di Veronica portare personalmente i libri alla biblioteca di Faenza.