Reggio, aumentano gli interventi dei vigili del fuoco

In aumento gli interventi per incidenti stradali

Reggio Emilia, 30 dicembre 2022 - Ha registrato un incremento l’attività del 2022 dei vigili del fuoco reggiani rispetto all’anno precedente. Il nuovo comandante provinciale, Antonio Annecchini, traccia un bilancio dell’anno appena trascorso. Finora gli interventi di soccorso sono stati complessivamente 5112, registrando un aumento di circa il 9% rispetto all’anno precedente. Rimangono pressoché costanti gli interventi per incendio, mentre continuano ad aumentare il numero di interventi a seguito di incidenti stradali (+17% rispetto al 2021). Quello di Sant’Ilario risulta il distaccamento più operativo registrando 779 interventi (+8% rispetto 2021), seguito da Guastalla con 758 interventi (+5% rispetto 2021), da Castelnovo Monti con 512 (+37% rispetto 2021) e dai distaccamenti volontari di Luzzara con 176 (+14% rispetto 2021) e Collagna con 26 (+53% rispetto al 2021). In crescita di oltre il 27% anche il numero delle istanze di prevenzione incendi presentate al Comando che raggiungono quota 2538: dato sicuramente positivo ed incoraggiante che sottolinea la vivacità del settore terziario della provincia. Sul fronte della Polizia Giudiziaria sono state 11 le persone denunciate in applicazione dell’art. 20 del D.lgs. 139/06 (-31% rispetto l’anno precedente) e 13 le contravvenzioni per violazione in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (+44% rispetto l’anno precedente). Anche nel settore della formazione si registra un aumento del numero di corsi di formazione e aggiornamento erogati per gli addetti al servizio antincendio che, complessivamente, sono stati 76 (+9% rispetto all’anno 2021) e che hanno visto coinvolti oltre 1052 partecipanti (+21% rispetto all’anno 2021). In aumento di circa il 45% rispetto all’anno precedente anche il numero degli attestati di idoneità tecnica rilasciati dal Comando che, in particolare, sono stati 832. Infine, per quanto riguarda il settore dei servizi di vigilanza antincendio si sottolinea un incremento del numero dei servizi erogati che, nell’anno 2022, raggiungono quota 70 contro i 40 dell’anno precedente.