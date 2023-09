’Reggio Beve’: live, brindisi e risate

"La forza del festival Reggio Beve è il venire davvero dal basso, essere organizzato da locali piccoli che già hanno tanto da fare ma impiegano ulteriore tempo per un lavoro così lungo e complesso. Ne abbiamo proprio tanta voglia, altrimenti non lo faremmo".

Quando a Marco Canuti si chiede il vero valore aggiunto della tre giorni di musica, brindisi e risate in programma da venerdì a domenica al Tunnel, il titolare del ‘Gattaglio’s pub’ non ha dubbi. "L’evento è l’apice del progetto ‘Reggio Beve’, nato due anni fa in pieno Covid dall’unione di locali che volevano farsi forza a vicenda in un periodo molto difficile e creare una rete per collaborare, anziché farsi la guerra". Non è un caso insomma che sui social il festival si sottotitoli "Concorrenza leale".

A farne parte sono il ‘Guascone’, situato di fronte al palazzetto, il Circolo Arci Tunnel, la focacceria ‘Il Nicchio’ di via Paolo Davoli, la ‘Piccola Bidoneria’ che si trova in sotto Broletto, la ‘Gargotta del popol giost’ di piazza Scapinelli e infine lo stesso pub del Gattaglio. "Eravamo tutti amici – racconta Canuti – e ci siamo trovati a confrontarci per ogni cosa, poi l’assurdità del periodo Covid ci ha portati a cercare di animare un po’ la città e creare eventi tutto l’anno. L’ultima nostra proposta, ad esempio, è il ritorno del Discobus: cerchiamo di lavorare non solo per noi ma anche per la città in generale". Dopo tutte le iniziative, ecco il festival: "Abbiamo pensato che fosse il giusto coronamento di quell’anno e c’era stato un successo sorprendente, anche perché c’era proprio voglia e bisogno di una cosa del genere, è sembrato il ritorno alla normalità. Ci avevano riempiti di complimenti e questo ci ha dato la carica per ripeterlo anche negli anni successivi". Il fine non sono i soldi, tant’è che gli organizzatori hanno voluto mantenere l’ingresso gratuito: "La fatica è tanta e il guadagno non molto, non abbiamo finanziamenti esterni ma solo un crowdfunding per chi vuole aiutarci ottenendo in cambio maglie, maglioni o cappellini del festival. Quello che ricaviamo da questi giorni, come da tutto il progetto, è più che altro visibilità, farci conoscere, fare rete". Ogni serata avrà un ospite clou: "Venerdì abbiamo Vipra, sabato Piotta e la domenica Alan Sorrenti, poi la scaletta completa è visibile sul sito. Inoltre quest’anno, dopo la festa esterna che deve finire a mezzanotte, chi vorrà potrà anche fare after all’interno del Tunnel". Non si pensi che all’evento possano andare solo i ‘giovani’: "Può venire anche gente più attempata - sorride il titolare del Gattaglio’s Pub -, l’anno scorso abbiamo chiamato gli Skiantos, un gruppo con fan dai 20 ai 60 anni. Chiunque può venire". Al festival, il locale di Canuti si occuperà delle birre, Piccola bidoneria e Guascone dei cocktail e Gargotta e Il Nicchio invece provvederanno al cibo (carne, fritti, focacce). Ci saranno inoltre mercatini di vario genere in tutto il giardino del Tunnel, abbigliamento vintage, handmade e piccolo artigianato.

Tommaso Vezzani