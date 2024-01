Reggio Calcio e Sporting in campo

Calcio, oggi riparte la Seconda categoria.

Nel girone D anticipano Reggio Calcio e Sporting Cavriago, che cominceranno appunto oggi il girone di ritorno.

I biancorossi ospiteranno lo Sporting.

La direzione di gara sarà affidata all’arbitro Edoardo Orlandini di Reggio Emilia.

Una sfida di bassa classifica: manca un girone intero, ma per il morale è importante partire bene.

La Reggio Calcio è ultima con undici punti, mentre lo Sporting Cavriago è terz’ultimo con tredici punti (in zona playout), e vincendo potrebbe portarsi, almeno per qualche ora in attesa delle altre gare domenicali, in zona salvezza diretta.

Si giocherà alle ore 20.30 sul sintetico "Bonacini" in via della Canalina a Reggio.

Le due formazioni non hanno giocatori squalificati, e, salvo imprevisti, hanno praticamente tutta la rosa a disposizione.