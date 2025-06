Reggio canta De Andrè. Il ricavato va al Grade

Gli appuntamenti di Restate. Alla biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra alle 10.30 è in programma ’Calendario junior, letture piccine d’inizio estate’, a cura dei lettori volontari NatiperLeggere dedicati a bambini da 6 a 36 mesi (info: 0522 585616; spell@comune.re.it; www.bibliotecapanizzi.it). Ai Chiostri di San Pietro va in scena il concerto Reggio canta De Andre’ – DeSamistade. Il ricavato dell’incasso andrà ai progetti della Fondazione Grade Onlus. Ingresso 15 euro (info e prevendite: 0522 295059 - 375 7225943 -info@grade.it ). La chiesa di San Francesco da Paola, alle 21, ospita il concerto del Coro del Conservatorio Peri-Merulo. Mentre alle 21,30, all’Arena Stalloni, ha inizio la proiezione del film "Diamanti" di Ferzan Ozpeteck (ingresso 3,50 euro per Cinema Revolution).

L’intero cartellone di Restare è su www.comune.reggioemilia.it/restate Questa sera poi il centro storico è animato da un nuovo ’Mercoledì da Leoni’, il terzo, con un ricco programma. Alle 18 in piazza San Prospero, la rassegna ’Orediciotto’ accoglie Nives Meroi, una delle più importanti alpiniste italiane, protagonista dell’incontro ’Gambe e braccia per aprire nuove vie’. Nives Meroi è in dialogo con Antonella Gualandri, giornalista e vice presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby. Alle 21, sempre in piazza San Prospero, appuntamento con ’Azzurro è l’eroe’, uno spettacolo narrativo e musicale che intreccia le testimonianze appassionate del giornalista Leo Turrini alle note evocative del musicista Giordano Mazzi. Alle 21 in piazza Prampolini, spazio invece al divertimento e alla nostalgia con ’Twistin’ the night away’: spettacolo che celebra la musica e lo spirito degli anni Cinquanta con swing, rock and roll e tanta voglia di ballare sotto le stelle.

Alle 20, tra Isolato San Rocco e piazza della Vittoria, torna ’Corpo Urban’: capoeira, parkour e discipline street intrecciate in una sequenza dinamica di energia. Alle 20.30, in piazza del Popol Giost, riflettori puntati su Divino Urbano, appuntamento con la danza e un dj set. Il programma completo della rassegna è disponibile al link http://www.comune.reggioemilia.it/mercoledidaleoni