Reggio-Cesena: tifosi granata danneggiano un mezzo Seta. Mattoni contro il pullman che portava i romagnoli in stazione

Pullman preso a mattonate sul finale di un match Reggio-Cesena in cui, viste le premesse, era filato tutto particolarmente liscio. Uno dei messi Seta che stava trasportando i tifosi del Cesena dallo stadio in stazione è stato colpito con un mattone e uno dei vetri è finito in frantumi. L’unica nota stonata, si diceva, in una giornata per cui ci si poteva - a onor del vero e purtroppo - aspettare di peggio. L’onda della Curva Mare arrivata dalla Romagna ha raggiunto le sponde reggiane in numero ben maggiore rispetto a quanto previsto. Non si sono fatti mancare una rapida tappa a Bologna Centrale dove, scesi in un piccolo gruppo per quei pochi minuti tra l’arrivo e la ripartenza del treno, hanno lanciato dei fumogeni.

Poche fermate dopo circa seicento ultras del Cavalluccio sono infine arrivati alla stazione centrale di Reggio. Scortati sui pullman Seta dalla polizia, i tifosi sono poi arrivati allo stadio dove la partita si è svolta senza particolari ’colpi di scena’ né scontri accesi tra le due fazioni. Solo sul finale, mentre stava partendo l’ultimo pullman del Cesena verso la stazione di Reggio, dei tifosi granata hanno iniziato a tirare mattoni contro il mezzo. Uno dei vetri del pullman è stato preso in pieno e si è rotto.

Nessuna persona è rimasta ferita e gli ultras romagnoli sono arrivati in stazione senza un graffio, rimettendosi sul treno verso Cesena.

g.ben.