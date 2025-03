Reggio Children globale: "Prossima tappa, Denver"

Dopo le tappe a Reggio, San Paolo e Johannesburg, il progetto Per (Play Explore Research) di Fondazione Reggio Children, in collaborazione con The Lego Foundation, prosegue il suo percorso internazionale e approda negli Stati Uniti. Il 10, 11 e 12 aprile sarà infatti a Denver, in Colorado, per esplorare una nuova realtà educativa.

Per presentare il viaggio oltreoceano e fare il punto sui programmi futuri, la Fondazione ha organizzato ieri un incontro stampa nel suo suggestivo complesso, situato nella zona dell’ex Mangimificio Caffari, in via Flavio Gioia. Un ambiente che incarna perfettamente la filosofia del progetto Per, basata sull’idea di diffondere il valore dell’apprendimento attraverso il gioco.

All’interno degli spazi della Fondazione, situati nei pressi della stazione, i più piccoli possono riunirsi e sperimentare modi originali e inaspettati di giocare. Hanno a disposizione materiali di scarto donati dalle aziende, che possono trasformare in oggetti creativi. Oltre a questo, il complesso offre un teatro immersivo, atelier, zone di studio e laboratori, tutti pensati per favorire l’apprendimento in un ambiente dinamico e stimolante.

Lanciato a novembre 2023, il progetto Per non si fermerà in Colorado: dopo Denver, toccherà Nairobi (Kenya), Ho Chi Minh (Vietnam) e infine Billund (Danimarca), sede di The Lego Foundation.

"Il progetto è dedicato all’infanzia, ma ha un valore che si estende all’intera comunità" ha dichiarato Carla Rinaldi, presidente onoraria della Fondazione Reggio Children. "Affidarsi alla creatività di un bambino significa compiere un salto nel vuoto magnifico, percependo tutta la ricchezza dell’infanzia".

Cristian Fabbi, direttore generale della Fondazione, ha aggiunto: "Questo progetto ci ha permesso di costruire una rete internazionale di conoscenze. L’idea è quella di proiettarsi anche oltre queste esperienze, sviluppando un nuovo progetto che ci permetta di applicare quanto appreso anche in contesti di emergenza educativa".

A conferma del forte legame con gli Stati Uniti, all’incontro stampa erano presenti anche Sam Hall, amministratore delegato della Boulder Journey School, e Lori Ryan, PhD, coordinatrice del programma di educazione all’infanzia presso la School of Education & Human Development dell’Università di Denver.

