Reggio Children: gruppo di studio da 430 persone

Quello di questi giorni, in giro per la città, è certamente il più numeroso gruppo di studio internazionale di Reggio Children degli ultimi 4 anni: 430 persone tra insegnanti, professori, educatori, che arrivano da 27 Paesi del Mondo. Segno di una ripresa finalmente arrivata a compimento dopo l’azzeramento durante la pandemia e i primi gruppetti che timidamente e distanziatamente avevano ripreso ad arrivare, soprattutto da Italia e Europa.

Fino a oggi saranno presenti a Reggio visitatori provenienti da: Uk, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Corea del Sud, Islanda, Canada, Emirati Arabi Uniti, Usa, Sud africa, Irlanda, Hong Kong, Qatar, India, Germania, Grecia, Turchia, Uganda, Cina, Malaysia, Egitto, Brasile, Ucraina, Galles, Costa d’Avorio, Etiopia, Giappone. Il gruppo più numeroso è anche quello più lontano: 100 educatori provenienti dall’Australia.

Per tutti loro un programma serrato, realizzato in collaborazione con l’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia. A fare gli onori di casa il presidente di Reggio Children, Cristian Fabbi, assieme a Paola Riccò, responsabile dell’Area Education e ad Emanuela Vercalli, responsabile del Network internazionale di Reggio Children e a tutto il personale, oltre che insegnanti, pedagogisti e atelieristi. Tra lezioni in aula, visite ai nidi e alle scuole dell’infanzia, atelier e mostre al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, esplorazioni di Remida, visite al Book shop, pranzi a Pause Atelier dei Sapori, sarà una settimana ad alto tasso di formazione, in cui non mancheranno visite alla città, momenti conviviali, confronti e scambi.